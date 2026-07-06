國防部：志願役成長約5000人 提升薪資待遇成效顯著

針對國軍人力現況，根據國防部最新送交立法院的報告指出，全軍編現比截至民國114年底為80%；另統計今年6月份與114年同期，志願役人力成長約5000餘人，顯見提升薪資待遇等政策，有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力提升已有顯著成效。

立法院外交及國防委員會8日邀請國防部長顧立雄報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」，並備質詢；國防部今天將書面報告送交立委國會辦公室。

國防部指出，可徵役男自110年起，呈現逐年遞減趨勢，112年可徵人數跌破10萬人，116年研判更將降至7萬7000餘人。

國防部表示，統計至114年底，國軍全軍編現比為80%，其中志願役占77.3%，一年期義務役占2.7%。

針對國軍人力資源政策近年執行成果，國防部說明，為穩定部隊基層戰力，朝人性化管理措施及優化住用環境、放寬入營甄選條件與提高薪資待遇等面向努力。

國防部分析，上述政策實施後，114年志願役人力較113年增加約3000餘人，114年留營率相較113年度提升5.2%，不適服人數與113年度相較減少1652員；另統計115年6月份與114年同期，志願役人力成長約5000餘人，顯見各項政策推動及提升薪資待遇，均有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力提升已有顯著成效。

國防部進一步指出，自113年1月1日起，義務役回復為1年役期，實施入伍、駐地及基地等完整訓練後，可適時補充常備部隊戰力。

至於未來規劃，國防部表示，現階段依「科技取代人力」及「火力取代傳統兵力」方向，強化招募留營、檢討調整薪資待遇、精進人才培育及引進科技建軍轉型等方式，穩固國軍人力資源。

國防部提及，國軍持續女性人力運用，國軍自80年起逐步增加女性進用人力，100年女性進用比例為8.2%，迄今國軍女性官兵服役人數，占現員比例約為16.6%，與美國（17.7%）、法國（17%）等概同，目前除潛艦及救難艦受空間限制外，三軍所有職務均已開放女性官兵歷練，將持續推動女性友善職場環境，以吸引更多女性專業人士投入國軍。