快訊

最快周四發布海警、周五下半天觸陸 強颱巴威最新路徑及影響曝光

疑涉內線交易引關注…長榮總部遭搜索 家族十年恩怨引爆司法戰

高顏值王室姊弟興奮觀戰！挪威公主成場外焦點「還現身更衣室」 擁抱哈蘭德秒臉紅

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部：志願役成長約5000人 提升薪資待遇成效顯著

中央社／ 台北6日電

針對國軍人力現況，根據國防部最新送交立法院的報告指出，全軍編現比截至民國114年底為80%；另統計今年6月份與114年同期，志願役人力成長約5000餘人，顯見提升薪資待遇等政策，有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力提升已有顯著成效。

立法院外交及國防委員會8日邀請國防部長顧立雄報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」，並備質詢；國防部今天將書面報告送交立委國會辦公室。

國防部指出，可徵役男自110年起，呈現逐年遞減趨勢，112年可徵人數跌破10萬人，116年研判更將降至7萬7000餘人。

國防部表示，統計至114年底，國軍全軍編現比為80%，其中志願役占77.3%，一年期義務役占2.7%。

針對國軍人力資源政策近年執行成果，國防部說明，為穩定部隊基層戰力，朝人性化管理措施及優化住用環境、放寬入營甄選條件與提高薪資待遇等面向努力。

國防部分析，上述政策實施後，114年志願役人力較113年增加約3000餘人，114年留營率相較113年度提升5.2%，不適服人數與113年度相較減少1652員；另統計115年6月份與114年同期，志願役人力成長約5000餘人，顯見各項政策推動及提升薪資待遇，均有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力提升已有顯著成效。

國防部進一步指出，自113年1月1日起，義務役回復為1年役期，實施入伍、駐地及基地等完整訓練後，可適時補充常備部隊戰力。

至於未來規劃，國防部表示，現階段依「科技取代人力」及「火力取代傳統兵力」方向，強化招募留營、檢討調整薪資待遇、精進人才培育及引進科技建軍轉型等方式，穩固國軍人力資源。

國防部提及，國軍持續女性人力運用，國軍自80年起逐步增加女性進用人力，100年女性進用比例為8.2%，迄今國軍女性官兵服役人數，占現員比例約為16.6%，與美國（17.7%）、法國（17%）等概同，目前除潛艦及救難艦受空間限制外，三軍所有職務均已開放女性官兵歷練，將持續推動女性友善職場環境，以吸引更多女性專業人士投入國軍。

志願役 國防部 顧立雄

延伸閱讀

國軍猛操立即備戰 前國防大學教官籲不是戰車到處跑：應統合保警戰力

7共艦、7公務船擾台 國軍監控

國教署補助月薪制特教助理 115學年度增置400名

國民教育下修5歲掀論戰 教育部建議維持現行條文

相關新聞

國軍恢復反共愛國教育　陳冠廷：宜重教育非教條 強化識敵反情報教育

國防部近期恢復「反共愛國教育」，民進黨立委陳冠廷今天表示，任何民主國家都會透過軍事教育與公民教育，讓軍人理解自己守護的對象、土地與制度，也讓官兵清楚辨識國家面臨的敵情威脅。尤其對未來將擔任軍官、士官的領導階層而言，這樣的教育有其必要性。

國軍恢復反共教育　綠：防範中共滲透理解背後陰謀

為因應敵情威脅，國軍時隔24年恢復反共愛國教育。民進黨立院黨團事長莊瑞雄指出，這樣做也可以，但堅持自由民主的生活現狀已成人民的「血液和DNA」。書記長范雲強調，過去反共愛國教育因符合威權價值而改變，如今恢復是為防範中共滲透國軍，盼透過民主和現代化方式使國軍提高警覺，理解中共陰謀。

專家指上百共艦為防颱出海 國安局：目前共軍操演動員頻率升高是事實

國安會秘書長吳釗燮4日在社群平台指出，中共展開大規模海上動員，出動軍艦與海警船高達110艘，有軍事專家指近期共艦出海艦數大增是為了防颱。國安局長蔡明彥今天被問及此事時指出，目前正處中共戰區層級軍演的熱季，西太平洋約有4個中共海軍編隊在活動，整體看起來，中共海上船艦動員確實是有升高趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。