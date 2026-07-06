共軍朝太平洋試射飛彈 國防部：對區域和平造成威脅

共軍今天向太平洋海域試射1枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。國防部表示，對中共飛彈試射等活動均能有所掌握，中共此次發射飛彈，雖未經過中華民國防空識別區，但已對區域和平穩定造成威脅，國軍將協同友盟國家，嚴密關注事態發展，適切應處。

中國官媒央視新聞報導，今天中午12時1分，中共解放軍海軍1艘戰略核潛艦向「太平洋相關公海海域」，成功發射1枚「攜載訓練模擬彈頭」的潛射戰略飛彈，並「準確落入預定海域」。中方並宣稱，此舉「已事先向有關國家作了通報」。

國防部下午回覆中央社記者詢問指出，針對中共飛彈試射等活動，國防部運用聯合情監偵手段，均能有所掌握。

國防部說明，中共此次向太平洋發射飛彈，雖未經過中華民國防空識別區，但已對區域和平穩定造成威脅；國軍將協同友盟國家，嚴密關注事態發展，適切應處。