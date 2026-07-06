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國軍恢復反共教育　綠：防範中共滲透理解背後陰謀

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲。聯合報系資料照
民進黨立院黨團書記長范雲。聯合報系資料照

為因應敵情威脅，國軍時隔24年恢復反共愛國教育。民進黨立院黨團事長莊瑞雄指出，這樣做也可以，但堅持自由民主的生活現狀已成人民的「血液和DNA」。書記長范雲強調，過去反共愛國教育因符合威權價值而改變，如今恢復是為防範中共滲透國軍，盼透過民主和現代化方式使國軍提高警覺，理解中共陰謀。

國防部今天表示，考量中共威脅升高，國軍今年恢復「反共愛國教育」，強化三軍八校院畢業生敵我意識，聚焦認清敵情威脅，體認軍人為何而戰、為誰而戰使命。該教育自民國54年起辦理，課程名稱幾經調整，91年更名「愛國教育」，今年再次恢復為「反共愛國教育」。

民進黨團今日舉行輿情記者會，莊瑞雄指出，台灣社會拒絕統一的比例一定越來越高，很難想像生活在自由民主的地方，會喜歡接受共產黨的統治，台灣、中華民國最大威脅也是來自中國的威嚇，這也是民進黨為何強調堅持自由民主憲政體制，而這樣的價值跟整個共產制度完全相反。

莊瑞雄表示，過去中國國民黨執政時，也認為中華民國是獨立自主國家，總不會到了民進黨執政，就認為這是錯誤、要去修正，相信台灣社會對這點非常堅持，也不容許主權受到其他人的侵犯跟併吞。

對於反共教育是否要「大輸特輸」（指輸送反共意識型態），莊瑞雄表示，要大輸特輸也可以，以目前台灣民主自由的生活現狀，這些都是人民的血液和DNA；整個中華民國的未來方向和前途，台灣要用什麼樣的制度，應以台灣人民的意志自行決定。

范雲指出，過去的反共愛國教育會被改變，主因是符合威權價值，而民主國家的軍隊，如何夠讓軍隊有更高、更清楚的認知意識，這是為防範中共將滲透指向國軍，因此發生讓大家無法接受的共諜案。如何讓國軍提高警覺，用民主、現代化的方式使其理解這就是中共的陰謀，是國軍教育非常重要的一環。

中共 國軍 范雲

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