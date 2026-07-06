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專家指上百共艦為防颱出海 國安局：目前共軍操演動員頻率升高是事實

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
中共海軍054A型巡防艦玉林艦。圖／人民網
中共海軍054A型巡防艦玉林艦。圖／人民網

國安會秘書長吳釗燮4日在社群平台指出，中共展開大規模海上動員，出動軍艦與海警船高達110艘，有軍事專家指近期共艦出海艦數大增是為了防颱。國安局長蔡明彥今天被問及此事時指出，目前正處中共戰區層級軍演的熱季，西太平洋約有4個中共海軍編隊在活動，整體看起來，中共海上船艦動員確實是有升高趨勢。

立法院外交國防委員會今天安排「新興毒品走私之國安情資整合與跨國緝毒協同作為」專案報告。蔡明彥會前受訪指出，每年7月到9月就是共軍例行演訓熱季，特別在「戰區層級」，國安局持續關注相關發展的動向，與過去軍演做比較，分析有無新樣態。

對於中共與俄國今天起在黃海聯合演訓，蔡明彥表示，雙方每年都會有一到兩次的空中聯訓跟海上聯訓，主要目的就是展現兩國在地緣政治的戰略合作，也透過聯演聯訓活動範圍的擴張延伸，反制美國盟友在第一島鏈所建構的阻絕防禦布局，牽動美國印太友盟跟中俄之間的戰略角力態勢。國安局在之前的國安例行會議都有掌握相關趨勢，也已經向總統預報，聯訓可能於本周舉行。未來會持續進行國際情資交流，掌握相關的發展、趨勢。

有軍事專家指出，共艦大規模動員是為了因應強颱侵襲海南島。對此蔡明彥說，南海確實因為颱風，可能有一些疏避防颱的動作。在東海、台海跟南海，中共包括海軍船艦、海警船艦的部署，歷來大概都100艘左右。

蔡明彥進一步指出，西太平洋現在有4個中共海軍編隊活動，包括南太平洋一個，在日本奄美大島南部有兩個，以及在菲律賓東部的聖安娜水域有另外一個編隊，整體看起來在演習熱季情況下，中共在海上船艦的動員，確實有升高趨勢。

國安 國安局 共軍

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