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共軍動員破百艦艇 國安局：是演習高峰期

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對近日共軍軍演，國安局長蔡明彥回應，近日共軍活動趨勢有增加，有透過科技監控共軍演習狀況。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
針對近日共軍軍演，國安局長蔡明彥回應，近日共軍活動趨勢有增加，有透過科技監控共軍演習狀況。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「7到9月是共軍演訓高峰期！」針對共軍近日動員破百艦艇，國安局長蔡明彥回應說，會觀察軍演與歷年是否不同，而中俄近日也聯合軍演，會透過擴張範圍對第一島鏈施加壓力，近來活動趨勢有提高；針對共軍釋出模擬攻台演練影片，蔡明彥回應，對演習狀況均有掌握。

110艦艇創新高

國安局長蔡明彥6日在外交國防委員會就「新興毒品走私之國安情資整合與跨國緝毒協同作為」備詢前受訪。針對媒體詢問，國安會祕書長吳釗燮4日宣布中國超過110艘軍艦與海警船開始動員、創下歷史新高，蔡明彥回應說，每年7到9月都是中共戰區層級的軍演高峰期，都會關注軍演發展的動向。

蔡明彥表示，共軍軍演我方都會與過去比較，觀察是否有新的樣態。針對中俄軍隊的聯合演訓，蔡明彥分析，兩國每年都會有1到2次空中的聯巡或海上的聯訓，目的是展現中俄在地緣政治的工作，透過聯演、聯訓範圍的擴張，反制美國盟友在第一島鏈建立的「阻絕防禦」部署。

對共軍演習反監控

「中共主要都在東海、台海與南海部署軍艦與海警船！」蔡明彥指出，歷年來大概都是1百艘左右，但有些軍艦可能有防颱的規劃，但如今是中國的演訓高峰期，共軍約有4個編隊在西太平洋進行活動，2個在日本南部，另外2個在菲律賓，共軍進來的活動趨勢確實有提高。

針對共軍4日釋出在朱日和基地進行攻台模擬演練，蔡明彥回應說都有掌握，共軍在相關基地有模擬台灣建築物，還有外國軍隊可能干預的狀況，並設置供導彈試射的模型，但我方都有透過科技監偵的手段觀察試射、射後戰損與命中率的狀況，中俄聯合演習的狀況也有跟總統賴清德簡報。

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