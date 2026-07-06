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遺眷撫卹「貞節條款」惹議 學者籲修法

聯合報／ 記者程嘉文劉懿萱鄭媁／台北報導
殉職飛官過俊男（右）生前與妻子甜蜜合影。圖／截自過俊男妻子臉書
殉職飛官過俊男（右）生前與妻子甜蜜合影。圖／截自過俊男妻子臉書

空軍殉職飛官過俊男的越南籍妻子在臉書發表文章懷念亡夫，不少人為之感動。但因現行法律對喪失國籍的遺眷設有排除條款，引發能否領撫卹的爭議。國防部解釋，未曾取得中華民國國籍不同於「喪失國籍」，本案撫卹不受影響。

但學者指出，軍人固可如此解釋，一般公務人員的法規，卻明訂外籍配偶不得領取，沒有轉圜空間；此外，一旦遺眷再婚，就剝奪領取撫卹金權利，形同「貞節牌坊」條款，二者都有修法之必要。

現行軍人撫卹條例第卅一條規定，受益人如喪失中華民國國籍，即喪失請領撫卹金之權利。曾主管相關業務的前國防部官員指出，多年未遇外籍遺孀案例，過俊男的太太恐受影響。他並指出，該條文更不合理處在於，請領撫卹金的配偶若再婚，就喪失資格，形同要求守活寡。實務上有許多案例，當事人後來雖有第二春，卻不敢登記結婚；更曾有殉職飛官妻子再嫁，結果遇人不淑仳離，晚年生活陷入困頓。

負責撫卹的國防部後備指揮部回覆，過妻為戶籍登記之合法配偶，且身分自始為外國籍，並未取得我國籍，即未適用軍人撫卹條例卅一條之規定。

曾任政務委員、立委的世新大學副教授高思博說，外國人也可領撫卹，代表國家不認為該權利須與「本國籍」綁定；現代國家不能以「剝奪國籍」處罰人民，因移民等因素選擇歸化外國，不該視為不准領撫卹的理由。

政大法律系副教授廖元豪指出，公務人員退休資遣撫卹法第七十五條明定「喪失或未具中華民國國籍」不得申請包括撫卹在內的退撫給與，比軍方更沒有彈性。

高思博也說，撫卹制度應該類似於國家與軍人的契約關係，或是救苦救窮的社福機制？「再婚就停發」反映的精神是後者，認為遺眷改嫁，有人照顧生活，國家便不必再花錢；但若如此，難道要制定排富條款，遺眷不窮就不必撫卹？

銓敘部表示，本案是國防部主管，至於公務員遺族領撫卹及遺屬金，仍然限定要有我國籍，所以外配無法領取；陸配則依兩岸人民關係條例，如在台灣沒有其他具國籍的遺族，可領一次給與。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄肯定國防部的決定，也認為「再婚條款」不合理。

國籍 國防部 中華民國 飛官 殉職

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