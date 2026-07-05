吳釗燮批「中國艦艇出海破紀錄」 張競譏「獨白囈語」：那是躲颱風

國安會秘書長吳釗燮近來經常在X平台（推特）的個人帳號，發布中共軍情動態。昨天（4日）他發出一張圖片，顯示7月3日在中國大陸沿海與南海，滿布代表中共海軍與海警船艦的紅點，說明文字寫著：「中國沿著第一島鏈的龐大海上動員，清楚顯示其擴張主義。我們追蹤到超過 110 艘解放軍海軍和中國海警CCG 船隻的歷史新高。這個霸凌者有太多錢可以揮霍，卻沒有給自己的人民。」

不過，海軍出身的中華戰略學會資深研究員張競，則在臉書譏諷，此舉是「國安高層再度獨白囈語」，形同又再喊「狼來了」。

張競解釋，中共艦艇在海上數量暴增，關鍵因素是因為颱風梅莎侵襲海南島，當地共軍的榆林軍港又正在進行大規模擴建工程，防護能力正值低潮，所有能動的船隻全數出港避颱，其中包括福建號航艦與其護衛艦艇，很高比例都在海上實施機動防颱之故。

他表示，海南省氣象局於7月3日6時30分提升颱風四級預警為颱風三級預警，同日瓊州海峽和三亞機場停航；三亞市、陵水縣中小學則於中午起停課。榆林與亞龍灣先前泊有大量水面艦艇以及潛艦，山東號航艦與另艘水面艦正在榆林港塢內維修。此外榆林港正實施碼頭擴建，港內有大量工程作業浮臺，岸邊堆置大量材料及機具。當颱風警報發布後，絕大部分水面艦艇均在極短時間內緊急出港，部分移泊至湛江麻斜灣軍港；日前進駐南海之福建號航艦編隊，所有艦艇則朝向安全象限南駛，實施海上機動防颱，遠離暴風涵蓋範圍。至於亞龍灣之潛艦部隊兵力，則無緊急出港移泊防颱跡象，應該是採就地繫泊防颱。至於在修艦與塢內無法恢復機動的艦艇，也是就地繫泊防颱。

張競指出，梅莎並非中共海軍在榆林與亞龍灣基地所曾面對過最嚴重的暴風，但此時正逢基地進行工程整建，防護與預警能力亦會相對降低。所以有必要審視解放軍海軍艦艇部隊，在軍港整建階段，如何因應極端氣象侵襲，其兵力調整部署與駐泊位置，絕對是重要情報資訊，因此解放軍的潛在敵手們，必將循通信情報、影像情報與信號情報三管齊下，希望建構解放軍防颱機動與部署規則與策略。解放軍也必然實施反情報措施，雙方相互過招，能夠技高一籌，在情報戰場取得優勢掌握主動，才能鞏固本身戰略嚇阻地位。