快訊

MLB／大谷翔平在明星賽專職DH 道奇近46年首次4人先發

「超級颱風」巴威路徑曝！美軍估這時間最接近台北高雄

東風17導彈試射全程曝光 為何央視選在這時釋出

聽新聞
0:00 / 0:00

軍方恢復軍官學校畢業生反共愛國教育

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍方從今年起將官校畢業生的愛國教育政訓課程，重新恢復名稱為「反共愛國教育」，課程首日由參謀總長梅家樹上將主持精神講話。圖／軍聞社提供
軍方從今年起將官校畢業生的愛國教育政訓課程，重新恢復名稱為「反共愛國教育」，課程首日由參謀總長梅家樹上將主持精神講話。圖／軍聞社提供

軍方今年起將軍官學校畢業生的愛國教育政訓課程，重新恢復為反共愛國教育，由陸委會、國安會官員說明兩岸情勢及中共對台滲透侵擾現況。

根據軍史研究者考證，早年軍校分別自辦畢業典禮蔣中正總統親臨主持，對畢業生點名與訓示，民國51年首次舉行三軍官校聯合畢業典禮，56年加入政工幹校，民國75年再加入國防管理學院，成為三軍五校聯合畢業典禮。

除了聯合畢業典禮外，各校畢業生集中到政戰學校，進行兩周反共復國革命教育課程，透過將領、專家學者反共講演及國防部的思想教育，以及分組討論，強化反共意識、敵我認知。

隨著時代演變，課程陸續改為反共愛國革命教育、反共愛國教育等名稱，民國95年起改為愛國教育；課程精簡濃縮，加入區域安全情勢、領導統御、壓力管理與情緒調適、生心理衛教等實用內容，時間縮短為一周。

據參與過的官員回憶，隨著國內民主化與政黨輪替，傳統反共抗俄與光復大陸的反共愛國教育逐漸轉型。國軍教育的重心開始轉向保國衛民、認識中共敵情以及深化全民國防理念，但仍教育大家不能因兩岸關係改善，就放鬆敵情警戒的觀念。

今年軍方重新恢復反共愛國教育，除了開訓日由參謀總長梅家樹精神講話及各軍種司令勗勉外，陸續由陸委會主委邱垂正、國安會諮詢委員黃重諺、調查局國家安全維護處處長葉麗卿等，說明中共對我國認知作戰的常用態樣與操作模式、中共滲透的多元管道與防範作為。

國安會 畢業典禮 蔣中正 國防部 中共

延伸閱讀

迎向人生新里程 宜蘭市幼83位畢業生「夢想啟程」 市長送字典勉勵

轉型正義補課第6堂 從金門戒嚴期反思自由人權

國軍猛操立即備戰 前國防大學教官籲不是戰車到處跑：應統合保警戰力

封鎖、強震到全面入侵 路透直擊南投首度實測台海戰時後方韌性

相關新聞

藍白否決中國民族團結法譴責案 綠：民眾應記住

中國施行「民族團結進步促進法」，民進黨立法院黨團提案譴責，立法院會藍白挾人數優勢否決。民進黨中國部今天提醒，當民主國家共...

油品風暴！蔣萬安籲中央即刻公布名單 沈伯洋酸別政治口水、責任移轉

中聯油脂爆發毒沙拉油事件，目前影響3家油品公司、18項油品、30批號，甚至傳擴及泡麵油包、罐裝沙茶醬、熟食及加工食品等，也影響學校營養午餐。台北市長蔣萬安今呼籲，中央應即刻公布名單、檢討相關制度。民進黨台北市長參選人沈伯洋強調，食安本就需要中央地方協作，就算公布名單稽查也是地方政府權責，這時間不該有政治口水、責任移轉。

致癌油流向300店家食藥署不公布 蔣萬安喊話：立刻公布名單

中聯油脂爆發毒沙拉油事件，目前影響3家油品公司、18項油品、30批號，甚至傳擴及泡麵油包、罐裝沙茶醬、熟食及加工食品等，也影響學校營養午餐。北市長蔣萬安今在臉書向中央提出四點嚴正呼籲：第一，立刻公布名單、成立專區；第二，上游全面清查；第三，最短時間釐清案情；第四，重建源頭管理機制。

蔣萬安成全國大母雞 藍營期待深入綠營縣市當柯志恩等人「造浪者」

台北市長蔣萬安近來頻頻南下與藍營執政縣市交流市政，這兩天到台東與縣長饒慶鈴合體迎接今年熱氣球嘉年華。未來有望到綠營縣市助攻？藍營說，蔣的全國性聲望，各地參選人都期待他來輔選，也勢必是同黨高雄市長參選人柯志恩造勢的造浪者之一。

東風17導彈試射全程曝光 為何央視選在這時釋出

大陸央視節目6月20日曝光東風-17導彈全發射過程。這是東風17飛彈自2019年十一閱兵靜態展示以來，首次在媒體上揭露發射全過程，背後至少有四層含義。

【專家之眼】連綠營自己人都能套進去的「統戰定義」

賴政府剛在6月宣稱海峽論壇是統戰平台，放話查處以預錄影片參與的台東縣長饒慶鈴，引發為農民還是被統戰爭議，近日陸委會大官就定義了何謂「統戰」。從規範明確性角度來說，這個開始不是壞事，畢竟官員金口一開，大家能藉此瞭解遵循方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。