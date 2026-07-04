歷史新高！吳釗燮指中共大動員 沿第一島鏈部署逾110艘船艦
國安會秘書長吳釗燮今天表示，中國沿著第一島鏈展開大規模海上動員，正是擴張主義的明確訊號，台灣已掌握超過110艘中國軍艦及海警船，數量創下歷史新高。
國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲10艘共艦、7艘公務船，及6架次共機侵擾西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
針對中國海警秀山艦編隊於4日接替岱山艦編隊，繼續在位於台灣以東海域巡查。海巡署今天表示，已嚴密掌握中國海警2305秀山艦、1401崇明艦動態，今天上午9時25分，2艘海警船均在花蓮港東方54浬（限制水域外27浬）往外海航行，已預置八里艦及花蓮艦併航監控。
吳釗燮晚間在社群平台X發文指出，中國沿著第一島鏈展開的大規模海上動員，正是其擴張主義的明確訊號。台灣已掌握到超過110艘的中國軍艦與海警船，已創下歷史新高。
吳釗燮批評，中國這個惡霸有太多可以亂砸的閒錢，卻不願意將資源投注在自己人民身上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。