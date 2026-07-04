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歷史新高！吳釗燮指中共大動員 沿第一島鏈部署逾110艘船艦

中央社／ 台北4日電
國安會秘書長吳釗燮。聯合報系資料照
國安會秘書長吳釗燮。聯合報系資料照

國安會秘書長吳釗燮今天表示，中國沿著第一島鏈展開大規模海上動員，正是擴張主義的明確訊號，台灣已掌握超過110艘中國軍艦及海警船，數量創下歷史新高。

國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲10艘共艦、7艘公務船，及6架次共機侵擾西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

針對中國海警秀山艦編隊於4日接替岱山艦編隊，繼續在位於台灣以東海域巡查。海巡署今天表示，已嚴密掌握中國海警2305秀山艦、1401崇明艦動態，今天上午9時25分，2艘海警船均在花蓮港東方54浬（限制水域外27浬）往外海航行，已預置八里艦及花蓮艦併航監控。

吳釗燮晚間在社群平台X發文指出，中國沿著第一島鏈展開的大規模海上動員，正是其擴張主義的明確訊號。台灣已掌握到超過110艘的中國軍艦與海警船，已創下歷史新高。

吳釗燮批評，中國這個惡霸有太多可以亂砸的閒錢，卻不願意將資源投注在自己人民身上。

吳釗燮 國安會 海巡署 中共 第一島鏈

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