國軍猛操立即備戰 前國防大學教官籲不是戰車到處跑：應統合保警戰力

國軍部隊甫完成「立即備戰操演」，緊接而來本月又將執行首次「聯合防禦操演」。前國防大學主任教官王佩陸呼籲軍方表示，立即戰備操演不是戰、甲、砲、飛彈車到處跑，而是常備部隊重要目標防護、掩護後備部隊動員編成。

王佩陸指出，「立即備戰操演」是國軍因應面對解放軍常態化軍事活動與灰色地帶侵擾，預期解放軍在「由訓轉演、由演轉戰」狀況下實施大規模攻台作戰的「緒戰」準備行動。

他說，「立即備戰操演」完全以現役「常備部隊」為主，不啟動後備動員，驗證猝然攻擊前、主力部隊離開駐地、進入戰術位置的機動部署速度，初期戰力保存、備戰部署及臨戰訓練。

他認為，「立即備戰操演」的目的與精神不是戰、甲、砲、飛彈車到處跑，是常備部隊重要目標防護、掩護後備部隊動員編成。目前重要目標多有保警及第五類保全防護，國軍如何支援協力防護？另同時現有常備部隊如何在備戰部署短暫時間，掩護後備部隊動員編成形成「全戰力防衛作戰」兵力，後續再將主戰部隊轉為全面防衛作戰兵力才是「立即備戰」重點。

他指出，「立即備戰操演」時，國軍平時須保持應變戰力，以現有兵力編組應變部隊，並須結合全民防衛總力，協調地方警察、憲兵完成支援協定，遂行突發狀況處置。

王佩陸說，內政部表示保安警察（保警）部隊没有直接納入正規軍事作戰或轉型為「第二陸軍」，但保警部隊依據國防部與內政部的「全民防衛動員準備綱領」，警政單位平時負責維護治安與設施安全，戰時則配合國家動員計畫，與憲兵、地方駐軍及民防團隊實施「區域聯防」支援軍事作戰，執行「反滲透、反破壞、反突擊」，確保關鍵基礎設施，如發電廠、油庫、機場、科學園區等，不遭敵軍或第五縱隊破壞。

他說，近年來，保二總隊戰力升級為因應現代新型態與不對稱作戰威脅，不僅接受國軍與國外教官指導，政府亦規劃將無人機納入其基本裝備，以執行立體巡邏及反恐應變。

王佩陸呼籲，同國軍應思考如何在「立即備戰操演」中統合保警部隊戰力，協力執行重要目標防護，將防護戰力極大化，同時減少在立即備戰部署有限戰力消耗，以利後續作戰運用。