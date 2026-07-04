政策競合 朝野4版無人機條例付委

行政院及立法院藍白黨團先後提出無人機特別條例，立法院會昨日將三個版本草案，連同民進黨立委林楚茵領銜提案的草案，一併交付經濟、外交國防及財政等三委員會聯席審查。民進黨立委鍾佳濱的版本未能同時付委，下周會用政院特別預算架構再提一次。此外，國民黨立委賴士葆也計畫下周提案。

行政院在六月十八日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限二一○○億元，從今年八月起至二○三一年底，籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇，總數近廿一萬架。不過上周經過表決，在藍白人數優勢下遭暫緩列案。

藍白黨團在六月三十日分別提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」和「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案，昨日併同行政院版草案，以及林楚茵連署的「國防自主無人載具採購特別條例草案」一併付委。

國民黨版草案匡列預算二四○○億元，以公務預算分六年編列，每年四○○億元；明定國產化比率要在四年內達到八成以上。民眾黨版同樣要求回歸年度預算，未設預算上限，明定行政院應設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」。

民進黨表示，無人機產業具備高度戰略價值，亟需長期且穩定的政策引導與預算支持，若將相關經費全數塞入年度總預算，恐使產業年年面臨立法院延宕刪凍的政治風險，國內業者根本無法安心進行長期投資。此外，若硬將每年約四百億元的無人機經費匡列於常態年度預算中，勢必會嚴重排擠社福、教育及地方建設等重要民生經費。

民進黨呼籲，立法院長韓國瑜赴美訪問時，亦曾喊出台灣應大力發展無人機，期盼韓能言行一致，盡速協調並完成總預算審查，並實質支持行政院版無人機條例，共同捍衛台灣的產業優勢與國防實力。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，藍白方向一致，版本會協調。