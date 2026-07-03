快訊

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言惹議 林靜儀重申原意

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

中聯問題油風暴延燒！味王部分泡麵油包中鏢 8款商品8月31日前可退貨

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨：藍版無人機條例未徵詢政院 違法累犯一錯再錯

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨呼籲朝野共同支持行政院版本的無人機條例。聯合報系資料照片
民進黨呼籲朝野共同支持行政院版本的無人機條例。聯合報系資料照片

國民黨版無人機條例採一般年度預算逐年編列，藍營表示這樣的形式不存在侵犯行政權問題。民進黨發言人李坤城今天表示，國民黨早已是侵犯行政權、破壞權力分立的累犯，這次國民黨版也未依「預算法」徵詢行政院意見，仍呼籲朝野共同支持行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」草案。

李坤城指出，國民黨早已是侵犯行政權、破壞權力分立的累犯。從「國會擴權法案」、惡修「財劃法」與「憲訴法」等，國民黨多次違憲惡修的行徑罄竹難書，但錯的事一直講並不會變成對的。

李坤城說，根據預算法第91條，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見」。甚至國民黨今日都自己引用預算法第91條之規定，但國民黨版本卻以一般年度預算編列之形式，根本沒有先徵詢行政院意見，簡直是自我打臉，公然違法還大肆宣揚。

李坤城表示，國民黨提及賴清德總統擔任立委時的提案，意圖轉移焦點，但賴總統兩部提案都是於國民黨完全執政、國會絕對多數時期，僅基於表達立場而提出的草案。其中，「九十七年退稅及補貼特別條例草案」根本沒有通過，而「曾文與南化水庫及其集水區整治特別條例草案」，當時有經朝野及行政部門協商討論獲致共識，符合「預算法」規定。

李坤城指出，國民黨違反權力分立、侵犯行政權就是事實，而且以一般年度預算形式編列，將大幅增加單一年度財政負擔，也容易受到預算額度限制，排擠教育、社福等其他重要的公共支出，更難以即時回應建軍需求，民進黨呼籲朝野以強化台灣整體防衛韌性為共同目標，共同支持行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，攜手厚植國防自主能量，守護台灣安全。

民進黨 李坤城 無人機

延伸閱讀

藍批賴總統雙標：立委賴清德曾主提兩特別條例共框1033億元

【重磅快評】只要賴清德不高興就是違憲、侵奪行政權？

張惇涵指藍版無人機條例違憲 國民黨：屬授權法 未侵害行政權

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

相關新聞

鍾佳濱質疑民眾黨版無人機條例抄襲　陳清龍：鍾委員不識字？

立法院會今日將無人機條例4版本付委，民進黨立委鍾佳濱提案版本再次遭退回委員會。鍾佳濱質疑，難道是怕一比對，發現民眾黨是在抄襲他？對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨團版本與鍾佳濱版本有本質上差異，請問鍾委員不識字嗎？

谷立言喊打造台灣蜂巢 專家：蜂群式無人機如有眼睛的砲彈更需配套

美國在台協會AIT處長谷立言喊出讓台灣成為充滿無人機的蜂巢，發揮嚇阻效果，軍事專家認為，蜂群無人機的確可以扮演「有眼睛的砲彈」，形成綿密的精準打擊火力。但軍方必須先設定作戰需求，慎選採購品項；同時，政府更應引導國內建立自主的軟體開發、AI輔助決策能量。

封鎖、強震到全面入侵 路透直擊南投首度實測台海戰時後方韌性

這是台灣最不願見到的惡夢情境：對岸實施封鎖，趁強震製造混亂，電視訊號被控制，基礎設施遭破壞，銀行出現擠兌，社會動盪，最後演變成全面入侵。

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，上周遭藍白聯手擋下付委，藍白黨團陸續提出黨版草案，立法院會今天連同綠委林楚茵的提案，共計4案交付經濟、外交國防及財政等3個委員會聯席審查。綠委鍾佳濱提出的「無人載具產業創建特別條例」草案並未在這一波同步付委，他喊冤表示「最早交卷，卻被丟包」，強調自己仍將推動提案。

禁陸製零件反讓國軍車修不動？馬文君：9輛只剩1輛能開

國軍戰術輪車被發現使用中國大陸製輪胎，國民黨立委馬文君表示，事件暴露政策與後勤維保需求出現落差，質疑全面禁止措施缺乏配套，已影響部隊基層車輛維修與運作，要求國防部提出完整報告，建立一致且可執行的零組件管理規範。

服役逾30年M41D退防金門烈嶼 M60A3接替入坑道成考驗

陸軍司令部證實，應急部署於金門烈嶼守備大隊的M41D戰車，近日已陸續撤離防區，將由完成動力系統改良的M60A3戰車接防。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。