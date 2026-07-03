鍾佳濱質疑民眾黨版無人機條例抄襲　陳清龍：鍾委員不識字？

立法院會今日將無人機條例4版本付委，民進黨立委鍾佳濱提案版本再次遭退回委員會。鍾佳濱質疑，難道是怕一比對，發現民眾黨是在抄襲他？對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨團版本與鍾佳濱版本有本質上差異，請問鍾委員不識字嗎？

陳清龍表示，上個月，民眾黨團將鍾佳濱所提無人載具特別條例退回程序委員會時，已經說得很清楚，「鍾佳濱的版本授權行政機關無上限地每年編列特別預算購買無人機，如此掏空國家財政的法案，民眾黨團堅決反對。」

陳清龍指出，沒想到，惱羞成怒的鍾佳濱，先前在協商時就已威脅民眾黨團幹部「會有很多無人機業者不高興」，今天更再次在黨團成員面前大聲叫囂。面對這種無理取鬧的恐嚇，民眾黨團不會退縮，若繼續提出如此損害財政紀律的可恥法案，一樣封殺到底。

陳清龍說，更可笑的是，鍾佳濱還稱民眾黨團版本抄襲其版本。請問鍾委員不識字嗎？民眾黨團版本除將無人載具預算回歸年度預算外，更廣納專家學者成立委員會統籌無人機產業發展，並針對詐騙補助的不肖廠商明確訂定罰則，與鍾佳濱版本有本質上的差異。奉勸鍾委員多用功，少當跳樑小丑、混淆視聽。