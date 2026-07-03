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無人機法案4版本付委「獨漏他」 鍾佳濱提3質疑：心虛怕被揭穿抄襲我

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會今將無人機條例4版本付委，不過，民進黨立委鍾佳濱提案版本卻被丟包，鍾佳濱提3質疑。聯合報系資料照
立法院會今將無人機條例4版本付委，不過，民進黨立委鍾佳濱提案版本卻被丟包，鍾佳濱提3質疑。聯合報系資料照

立法院會今將無人機條例4版本付委，包括政院版本、國民黨團版本、民眾黨團版本，及民進黨立委林楚茵提案版本，不過，民進黨立委鍾佳濱提案版本卻被丟包。鍾佳濱提3質疑，批「一場利害算計的政治假球案！」難道是怕一比對，發現民眾黨是在抄襲他？並強調下周會用政院特別預算架構再提一次。

鍾佳濱表示，民眾黨是心虛怕被揭穿抄襲鍾佳濱，還是為了做「政治假球」給產業看？今天院會處理無人機專法草案付審的戲，演得很很難看。鍾佳濱的無人載具特別條例草案，再次被藍白聯手封殺，「這是單純的議事杯葛嗎？不，這是一場利害算計的政治假球案！」

鍾佳濱提出3質疑，首先是「相似度九成，為什麼怕鍾佳濱版見天日？」同樣的架構，藍白可以讓編列2100億元特別預算的行政院版過，可以讓相同類型的林楚茵委員版過，可以讓2400億元年度預算的國民黨版過，甚至連「抄襲感」這麼重的民眾黨版也能過，卻偏偏要將鍾佳濱版本封殺到底，「難不成是怕大家一比對，發現民眾黨其實是在抄襲鍾佳濱，所以才急著把我封殺，不讓我的版本有見天日的機會？」

鍾佳濱還質疑，其次是為了「未來的攻防」畫設戰場，藍白封殺他的版本不僅僅是因為心虛，更深層的動機，是為了在未來的攻防中，為解套自己阻礙替下台階，藍白深知如今面臨業者質疑「藍白扼殺無人機產業」的壓力，因此，為讓藍白那套「為產業代言」的政治戲碼演得下去，就必須將鍾佳濱這個「既涵蓋國防採購、又兼顧產業輔導」的關鍵變數移除。

最後，鍾佳濱還說，「藍白將國防拉進經濟委員會審查，這就是證據」，目前藍白堅持將行政院的國防採購條例從國防委員會拉到「經濟委員會」審查，行政院版國防採購的法案，不交給國防委員會，卻要拉去經濟委員會，延誤軍備採購、阻礙國防自主阻礙的目的昭然若揭，藍白根本不在乎國防採購的專業，只是想利用法案內容向業者示好、做「政治假球」、過水。

鍾佳濱表示，下周會用行政院特別預算的架構再提一次，也會補上輔導產業創建的相關內容，若藍白依然封殺，那外界就看得很清楚了，「藍白不是反對特別預算格式，是拿照顧產業發展做幌子，實際上要仍要拖延無人機採購，阻撓台灣強化國防的真正目的！」藍白聯手作秀，究竟是在協助產業，還是為了政治算計犧牲國家安全，司馬昭之心，路人皆知。

鍾佳濱 無人機 立法院 民進黨 民眾黨 國民黨

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