谷立言喊打造台灣蜂巢 專家：蜂群式無人機如有眼睛的砲彈更需配套

美國在台協會AIT處長谷立言喊出讓台灣成為充滿無人機的蜂巢，發揮嚇阻效果，軍事專家認為，蜂群無人機的確可以扮演「有眼睛的砲彈」，形成綿密的精準打擊火力。但軍方必須先設定作戰需求，慎選採購品項；同時，政府更應引導國內建立自主的軟體開發、AI輔助決策能量。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，萬一台海開戰，我方可以在共軍登陸船團距離本島100公里至70公里時，可以使用岸基反艦飛彈及海馬士多管火箭來接戰，但後續要到了近岸約5公里時，才會有拖式、標槍飛彈等精準彈藥可以接戰。換言之，從距岸70到5公里之間，目前只能靠傳統火砲或雷霆2000多管火箭等無導引火力來應付，不過對登陸艦隊、舟波，尤其共軍第一波可能使用的氣墊船、兩棲戰車而言，這類傳統彈幕攻擊的殺傷效果其實有限，導致在岸際70至5公里之間，恐將存在一段「精準火力的盲區」。

他認為，若能引進大量蜂群式無人機，就能扮演「有眼睛的砲彈」這類角色，改善70至5公里之間的精準火力需求。同時軍方編列的2100億元預算中，也涵蓋導控距離可達90公里的自殺型無人機，至少從100公里到灘岸都可形成綿密的精準打擊火力。

揭仲進一步指出，這類無人機雖然彈頭破壞力沒有傳統反艦飛彈強，但可藉由攻擊艦艇上的通信、雷達等關鍵設備，導致高價值艦艇的作戰效率大幅降低；即使面對中小型登陸艇、登陸戰車，只要有足夠數量可發動飽和攻擊，也能讓共軍在一時之間難以反制。

但他也提醒，使用大量無人機雖然可以填補精準火力的空隙，但軍方必須先有效設定作戰需求，慎選採購品項；相關採購制度也要能因應軟體與零組件迭代更新迅速的特性。同時，若要發動大量無人載具發動攻擊，就不可能再用傳統方式操控，因此借助AI輔助決策，才是能否實現此一構想的關鍵。

揭仲認為，當前國內在無人機零組件的製造方面具有基礎，若要鎖定非紅供應鏈的國際市場，的確有前景。但是針對軟體開發、感測器和AI人工決策輔助等高端層次，目前可以藉著和國外廠商合作，在短時間內打入國際市場，但長期而言，政府仍應想辦法引導國內建立自主的軟體開發、AI輔助決策智慧能量。

國防院副研究員舒孝煌也認為，軍方對於要採用哪些無人機、執行哪些任務，要採用的究竟是大、中、小型無人機應該有所認知。他認為，國內要制定無人載具特別條例，除了買無人機之外，對於近期國外的經驗、教訓和趨勢，也應該有更多探討，行政院版草案僅提出採購幾款無人機，整體而言略顯過於粗糙。他提醒，各軍種應該想清楚在台海防衛作戰的需求下，究竟需要什麼樣的無人機。