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封鎖、強震到全面入侵 路透直擊南投首度實測台海戰時後方韌性

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南投韌性演習期間，醫護人員在改設為臨時病房的地下停車場查看病患狀況。路透
南投韌性演習期間，醫護人員在改設為臨時病房的地下停車場查看病患狀況。路透

這是台灣最不願見到的惡夢情境：對岸實施封鎖，趁強震製造混亂，電視訊號被控制，基礎設施遭破壞，銀行出現擠兌，社會動盪，最後演變成全面入侵。

這正是本周在台灣中部一場演習中，擺在370多位政軍人員面前的連鎖危機。路透獨家獲准見證這場不對外開放的演習。這也是首次測試南投地方上能否和中央政府及軍方單位配合，在遭受攻擊時維持這個山區縣市正常運作。

演習先進行七小時兵棋推演，隔天再轉入實地操演，包括擊落威脅發電廠的大陸無人機，以及設置糧食配給站。

演習也加入規模6.8強震情境，造成12人死亡，進一步增加壓力，迫使官員同時處理災害救援、基礎設施中斷、民眾不安升高，以及戰時應變規畫。

演習應變中心的大型螢幕上，顯示一套由美軍開發的戰術地圖和通訊系統，可讓官員即時掌握敵方目標位置。旁邊還有兩套台灣政府平台，透過互動式地圖和圖示呈現持續發展的危機，包括救護車和其他資源的調度，凸顯今年演習的一大重點：深化軍民整合。

負責推動韌性建設計畫的國安會副秘書長林飛帆說，軍方後備指揮體系已直接和地方政府協調。他告訴路透：「我們要向對手傳達的訊息很清楚：當他們知道台灣社會已有準備，就必須仔細衡量，是否要對台灣發動一場代價如此高昂、而且未必能得逞的戰爭。」

官員說，借鏡烏克蘭和中東戰爭的經驗，這次測試更貼近真實情況，讓緊急應變人員和基礎設施營運單位接受更實際的考驗，包括把醫院運作移至地下，並由專業駭客攻擊政府網路和網站，進行壓力測試。

其中一個情境是中國大陸無人機攻擊應變中心，75位官員生死未卜，迫使當局提出啟用備援指揮中心的應變計畫。

南投縣政府被賦予一項關鍵戰略任務：將台灣唯一的內陸縣份轉為「後方」，不僅作為其他縣市居民的避難所，在國軍前線對抗登陸敵軍時，還要成為作戰的備援基地。

全國數十個基層政府單位也透過直播參與演習，即時回應應變中心指揮官提出的各項情境與快問快答，問題涵蓋當地政府一夕間能動員多少役齡男子，到當方目前庫存多少罐嬰兒奶粉。

隨著情境演變愈發嚴峻，應變中心內的氣氛也變得更加緊繃，指揮官和下屬之間不時出現緊張的對話，其中有些人一時答不上來。

台灣南投舉行韌性演習，警察在醫院外示範操作ADS MK6反無人機系統。路透
台灣南投舉行韌性演習，警察在醫院外示範操作ADS MK6反無人機系統。路透

南投韌性演習期間，警察示範如何因應關鍵基礎設施遭到模擬攻擊。路透
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南投 路透 強震

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