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無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

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無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立院朝野今天通過將多項無人機條例草案交付委員會審查，民進黨立委在議場拿著標語，呼籲在野黨對打造國防韌性不要打假球。記者潘俊宏／攝影
立院朝野今天通過將多項無人機條例草案交付委員會審查，民進黨立委在議場拿著標語，呼籲在野黨對打造國防韌性不要打假球。記者潘俊宏／攝影

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，上周遭藍白聯手擋下付委，藍白黨團陸續提出黨版草案，立法院會今天連同綠委林楚茵的提案，共計4案交付經濟、外交國防及財政等3個委員會聯席審查。綠委鍾佳濱提出的「無人載具產業創建特別條例」草案並未在這一波同步付委，他喊冤表示「最早交卷，卻被丟包」，強調自己仍將推動提案。

行政院會在6月18日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，從今年8月起至2031年底，籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇，總數近21萬架。不過上周經過表決，在藍白人數優勢下遭暫緩列案。

藍白黨團在6月30日分別提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」和「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案，今天併同行政院版草案，及林楚茵共同連署的「國防自主無人載具採購特別條例草案」一併闖關。四項草案也在民眾黨提議下，均送交經濟、外交國防及財政等3個委員會聯席審查。

國民黨團版「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，主管機關為國防部、經濟部，預算規模2400億元，以年度公務預算編列，6年逐年400億元。

並且訂定國產化比例目標，要求條例施行兩年內，軍規商用無人機的國產化比例達50%；4年內軍用商規無人機國產化比例達80%。並且要求訂定無人載具防衛體系的中長期發展目標，並且每年提出階段報告。

民眾黨版「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」，主管機關為經濟部、國防部。條例不設預算上限，回歸年度預算。草案明定行政院應設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」，統籌協調、推動及督導全國無人機產業政策，每半年至少召開會議一次，審議無人機產業發展綱領及重大政策事項，遇有重大事件得召開臨時會議。

無人機 鍾佳濱 林楚茵

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