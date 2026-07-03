聽新聞
0:00 / 0:00

無人機條例「藍白、政院、林楚茵版」付委審查 鍾佳濱版被丟包

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立院朝野今天通過將多項無人機條例草案交付委員會審查，民進黨立委在議場拿著標語，呼籲在野黨對打造國防韌性不要打假球。記者潘俊宏／攝影
立院朝野今天通過將多項無人機條例草案交付委員會審查，民進黨立委在議場拿著標語，呼籲在野黨對打造國防韌性不要打假球。記者潘俊宏／攝影

立法院會報告事項3日將無人機條例付委，包括四項：政院2,100億元版本、國民黨團2,400億元版本、民眾黨團無預算上限版本，以及民進黨立委林楚茵提案版本，後續將交付經濟、財政、國防3委員會聯席審查。不過，民進黨立委鍾佳濱提案版本卻被丟包，未列入付委。

政院版「國防自主無人載具採購特別條例草案」，預計經費上限新台幣2,100億元，採取「特別條例」形式，自2026年8月至2031年12月，逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇等。

國民黨團版無人機條例草案，預算上限2,400億元，分為六年以公務預算逐年編列，平均每年400億元，並且要求跨3縣市的生產基地、4年內國產化要達到80%。

民眾黨團版無人機條例草案未明訂預算上限，將以年度預算編列，並且要求設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」，每半年召開會議一次。

此次一併通過林楚茵提案版本「國防自主無人載具採購特別條例草案」，然而最早提案的鍾佳濱版本卻被丟包，未列入付委審查。林楚茵說明，她的版本比較接近政院版內容，民眾黨團版本則近似鍾佳濱版本，不排除是民眾黨團參考鍾佳濱版來擬草案，如今鍾佳濱版卻未列入審查，有失公允。

立法院會今日表決，在藍白人數優勢下表決通過，將原先在國防委員會審查無人機條例，改為送交經濟、外交國防、財政等三個委員會聯席審查。林楚茵質疑，無人機屬於國防產業，應該以國防需求優先，現在改為經濟委員會主審，似乎與原本的目的不符。

林楚茵 鍾佳濱 無人機

延伸閱讀

【重磅快評】只要賴清德不高興就是違憲、侵奪行政權？

綠指無人機回歸年度預算排擠既有支出 民眾黨團：混淆視聽猶如傻猴子

國安官員疑在野無人機條例玩假的 黃國昌：行政部門只對快拿錢感興趣

藍白紛提無人機法案 政院仍盼用「特別條例」

相關新聞

政策競合 朝野4版無人機條例付委

行政院及立法院藍白黨團先後提出無人機特別條例，立法院會昨日將三個版本草案，連同民進黨立委林楚茵領銜提案的草案，一併交付經濟、外交國防及財政等三委員會聯席審查。民進黨立委鍾佳濱的版本未能同時付委，下周會用政院特別預算架構再提一次。此外，國民黨立委賴士葆也計畫下周提案。

專家談蜂群無人機「有如砲彈長了眼」

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言日前喊出讓台灣成為充滿無人機的蜂巢，發揮嚇阻效果。軍事專家認為，蜂群無人機可以扮演「有眼睛的砲彈」，形成綿密的打擊火力；但軍方必須先設定作戰需求，慎選採購品項；同時政府更應引導國內廠商，建立自主的軟體開發與AI輔助決策能量。

反機降堵敵重兵 聯兵269旅M1A2T戰車連今舉行成軍儀式

國防部青年日報今晚在臉書粉專發文指，陸軍聯兵269旅今日舉⾏聯兵3營M1A2T戰車連成軍儀式。

鍾佳濱質疑民眾黨版無人機條例抄襲　陳清龍：鍾委員不識字？

立法院會今日將無人機條例4版本付委，民進黨立委鍾佳濱提案版本再次遭退回委員會。鍾佳濱質疑，難道是怕一比對，發現民眾黨是在抄襲他？對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨團版本與鍾佳濱版本有本質上差異，請問鍾委員不識字嗎？

谷立言喊打造台灣蜂巢 專家：蜂群式無人機如有眼睛的砲彈更需配套

美國在台協會AIT處長谷立言喊出讓台灣成為充滿無人機的蜂巢，發揮嚇阻效果，軍事專家認為，蜂群無人機的確可以扮演「有眼睛的砲彈」，形成綿密的精準打擊火力。但軍方必須先設定作戰需求，慎選採購品項；同時，政府更應引導國內建立自主的軟體開發、AI輔助決策能量。

封鎖、強震到全面入侵 路透直擊南投首度實測台海戰時後方韌性

這是台灣最不願見到的惡夢情境：對岸實施封鎖，趁強震製造混亂，電視訊號被控制，基礎設施遭破壞，銀行出現擠兌，社會動盪，最後演變成全面入侵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。