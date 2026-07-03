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禁陸製零件反讓國軍車修不動？馬文君：9輛只剩1輛能開

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君認為汽車產業採全球供應鏈，國防部禁止車輛使用中國零組件，反影響車輛維修和部隊運作。圖／立委馬文君提供
立委馬文君認為汽車產業採全球供應鏈，國防部禁止車輛使用中國零組件，反影響車輛維修和部隊運作。圖／立委馬文君提供

國軍戰術輪車被發現使用中國大陸製輪胎，國民黨立委馬文君表示，事件暴露政策與後勤維保需求出現落差，質疑全面禁止措施缺乏配套，已影響部隊基層車輛維修與運作，要求國防部提出完整報告，建立一致且可執行的零組件管理規範。

馬文君表示，國防部自2024年起全面禁止使用中國製設備及零組件，目的是降低對中國供應鏈依賴，但任何政策不能只有口號，更要有完善配套。近日戰術輪車使用中國製輪胎事件，凸顯制度設計與實務執行存在落差。

她指出，目前國軍許多行政車輛，包括納智捷、中華汽車等國產品牌，維修時都面臨相同困境。雖然屬於國產車，但部分原廠零組件來自全球供應鏈，其中不少在中國生產。基層甚至反映，有單位因零件取得受限，9輛車僅剩1輛能正常使用，已影響部隊日常運作。

馬文君表示，除國產車外，國軍也有不少日本、韓國及歐美品牌車輛，而全球汽車產業普遍採跨國供應鏈，許多原廠零件同樣來自中國。如果全面禁止中國製零組件，未來各型車輛都可能面臨維修困境，甚至因無原廠或替代零件而停擺，影響戰備。

她指出，國防部目前提出，若零組件找不到替代來源，可經原廠認證並完成風險評估後，專案核准使用部分中國製零件。她認為，這也反映當初「全面禁止」規定未充分考量全球供應鏈現況，政策上路後不得不調整。

馬文君表示，目前最大的問題是缺乏一致且明確的規範，包括哪些零件可以使用、哪些不得使用、如何認定「唯一來源」，以及不同車型是否適用相同標準等，都應清楚訂定，否則基層執行仍將無所適從，國防政策不能等到第一線出現「有車不能修、有車不能開」的情況才回頭補漏洞。

馬文君 國軍 納智捷 輪胎

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