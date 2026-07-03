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服役逾30年M41D退防金門烈嶼 M60A3接替入坑道成考驗

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍M60A3戰車（左）。圖／聯合報系資料照片
陸軍M60A3戰車（左）。圖／聯合報系資料照片

陸軍司令部證實，應急部署於金門烈嶼守備大隊的M41D戰車，近日已陸續撤離防區，將由完成動力系統改良的M60A3戰車接防。

2020年10月8日，隸屬烈嶼守備大隊的M41A3戰車，回營途中意外翻覆，經國防部拍板，前運8輛封存M41D戰車取代M41A3戰車連。

而在M41D戰車進駐烈嶼5年後，近日防區民眾目擊陸續有拖板車進入營區將M41D戰車拖運離營。

陸軍司令部表示，考量M41D戰車使用已逾30年，受限後勤維保不易，且投資維修效益逐年降低，已完成「改型戰車」汰換計劃，維持外島防衛戰力完整。

改型戰車即為完成引擎動力系統改良的M60A3戰車。但此型戰車體積大於M41D，是否適於進入烈嶼當地坑道？必須測試。

陸軍M60A3戰車460輛，實施更換引擎延壽案。新引擎分批運抵台灣，由兵整中心試裝，近期由部隊3級、4級廠或地區聯保廠為戰車更換引擎。第一批換裝新引擎的M60A3戰車部隊，是陸軍蘭陽指揮部，換裝後由部隊自行驗測。

陸軍對戰車部隊戰力經重新估算後，規劃以108輛M1A2T戰車、460輛性能升級M60A3戰車，以及新建案自製178輛的「獵豹」105公厘輪型戰車成為陸軍戰車主戰部隊，加速汰除450輛CM11（M48H）及50輛M41D等老舊戰車。

金門 國防部 陸軍

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