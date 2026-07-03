觀察站／盧谷互搭舞台 各有政治盤算

台中市府與美國在台協會（ＡＩＴ）合辦無人機論壇，台中市長盧秀燕要當無人機「造山者」，而ＡＩＴ處長谷立言也背負美方安全和經濟發展考量，雙方八次會面，展現信任關係、互相搭舞台，背後也各有盤算。

盧秀燕三月間訪美回台，就不斷強調無人機重要性，甚至說過「台中市就是全世界做無人機最好的地方」。

盧秀燕私下也動作頻頻，先是指派台中子弟兵、國民黨立委黃健豪等人與智庫討論無人機法案，更北上與藍委商議無人機法案，確保萬無一失。

盧秀燕除了替台中相關產業爭取升級機會，實際上也能展現個人有與美方國際互動的規格與能力，選擇無人機議題，更能彰顯「護台」一面，搶占藍營領導人另一種高度。

谷立言早早就選定要推動美台在無人機的合作，除了與國防部的合作外，更延伸觸角到地方與產業。對谷立言而言，促成雙邊在無人機供應鏈的合作，不僅符合美國強化第一島鏈安全的目標，也有助美國企業的對外投資。谷立言以無人機議題來同時經營朝野政要，讓他對台灣的掌握多了更多彈性的進取空間。

無人機法案最後能立法院順利過關，盧秀燕在政治上可以得分，谷立言在台灣推動軍購也算有斬獲，兩人魚幫水、水幫魚，就看朝野攻防下一步怎麼走？