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韓國瑜訪美談無人機 美籲台量要夠多

聯合報／ 記者唐筱恬張曼蘋張文馨／台北報導

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨在台中稱，要讓台灣擁有無人機「蜂巢」防禦系統。據了解，立法院長韓國瑜日前訪美時也觸及無人機，美方呼籲台灣一定要發展無人機，且「量要夠多」；但也透露若對美採購無人機「可能還是會delay（耽擱）。」

立法院今天院會擬將政院版、國民黨團版、民眾黨團版無人機條例相關草案付委審查，而韓國瑜日前率跨黨派立委拜會美國國防部及白宮官員時，雙方不斷談到軍購、無人機等議題。

與會立委轉述，美方呼籲台灣一定要發展無人機，而且「量要夠」，才能充分提升不對稱作戰能力，不管是台灣自製、台美合作、對美軍購等都不限，可多管齊下，但也透露若下一步對美採購無人機「還是會耽擱」。

據了解，民進黨立委向美方稱政院已提出無人機版本，但在立法院還沒交付委員會，在野黨立委當場解釋，藍白認為要回歸年度預算，而執政黨希望動用特別預算；美方官員則說，這部分「尊重台灣的民主程序」，不會介意是用什麼類別的預算。

與會立委指出，還有立委詢問美方官員，美方是否把軍購當成與中國大陸談判籌碼？美方官員回應，美國每一次與大陸會面，大陸都會關切軍購，但美方沒有把這當成籌碼，還是覺得台灣必須提升國防自主。

國民黨立委賴士葆表示，國民黨願意配合政府提升無人機戰力，台灣也需要更高端的無人機，希望谷立言可以幫台灣爭取買到更好的無人機。

民進黨立委、立法院外交及國防委員會召委陳冠廷指出，日前率團訪美交流期間，也實地拜訪多家美國無人載具與國防科技企業，深入了解各型無人系統在烏克蘭戰場上的實際運用成果；台灣必須加速建構完整的無人作戰能力，才能有效提升嚇阻效果，台灣真正需要的不只是採購更多無人機，而是建立完整無人系統生態系。

韓國瑜 無人機 韓國

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