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盧秀燕：投入資源挺中部無人機 打造下一座護國神山

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕（右）與ＡＩＴ處長谷立言（左）昨天出席無人載具產業論壇活動。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）與ＡＩＴ處長谷立言（左）昨天出席無人載具產業論壇活動。記者黃仲裕／攝影

台中市政府與美國在台協會ＡＩＴ舉辦無人機論壇，台中市長盧秀燕致詞向中央喊話，中部有成熟的無人機五大產業鏈，中央應更加重視、把更多資源投入中台區塊，能快速轉化成產業成果。她也呼籲立法院共同推動無人載具發展條例，提供完整法制與政策支持。

盧秀燕表示，這場論壇見證無人機新世代來臨，台美可共同合作，為台灣打造下一座護國神山；從烏克蘭到伊朗，國際戰爭形勢因無人機改變，無人機帶來產業革命，從物流、農業、防救災、治安偵防、醫療救護等，全世界都在追逐無人機。

盧秀燕強調，台中坐擁晶片、光學、航太、材料、精密機械等五大產業鏈，有最優秀人才，把關鍵零組件作到全世界最好、供應鏈最完整，從研發創新、規畫設計、精密製造、材料科技、人工智慧系統整合到後端服務，這是中部優勢。

盧秀燕說，今天美國、日本、歐洲都在積極布局無人機產業，這不只是競爭，更是合作的新契機，台中與彰化、南投、雲林、嘉義、苗栗等，都願意成為國際合作的夥伴。

盧秀燕表示，中市府為無人機產業積極準備，除舉辦台美論壇，協助企業投入研發，開拓國際市場，接待外賓展現產業實力，鏈接五大產業，形成中部無人機產業核心競爭力。

中部無人機相關產業業者指出，中部有成熟產業鏈，但欠缺大型試飛場，因為牽涉到禁航區法規，若沒有試飛場，就無法試飛與調校。田屋科技董事長張成榮說，台中市在光學產業、精密製造有先天優勢，系統整合沒問題，但後端驗證、測試較缺乏，民航局要求在有網子的地方試飛，曾半夜借用高爾夫練習場，為了完成測試與驗證得往嘉義跑；中部亟待補充無人機測試和驗證產業，須建立風洞測試場與相關設備，得靠政府協助。

中華民國精密機械發展協會理事長張市育說，他上周與無人機業者赴波蘭參展，歐洲客戶問的不是價錢或交期，而是「值不值得信賴」，讓他體認到，全球競爭已從成本競爭，轉型為信任和供應鏈韌性競爭。沒有世界級的精密製造，就沒有世界級的無人機，這是中台灣最重要的價值，希望串聯工具機、航太、電子、ＡＩ、自動化產業與材料產業，讓更多國際夥伴選擇台灣。

盧秀燕 護國神山 無人機

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