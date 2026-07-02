「我老公是超級英雄」飛官過俊男殉職 愛妻淚訴：思念原來可以這麼深

空軍飛官過俊男日前不幸因公殉職並入祀碧潭空軍烈士公墓，留下家屬無限悲痛，他的越南籍妻子在臉書發出長文，字字句句傾訴對亡夫的深切思念，痛心寫道「從你離開的那一天開始，我真正明白思念原來可以這麼深」，她也感謝各界給予的關懷與支持。

過俊男的妻子日前與親友前往碧潭空軍公墓向在天堂的亡夫輕聲說道「老公，天堂哪裡過得好嗎？」她提到，以前自己幸福到哭的時候，丈夫總是捨不得，會摸摸她的頭安撫道「老婆，不可以隨便亂哭喔，因為老婆的眼淚是珍貴的珍珠，來，老公抱抱」如今生活中少了溫暖的擁抱與聲音，但那些話語已永遠烙印在她的心裡。

兩人的跨國婚姻情感深厚，妻子在文中憶及兩人過去的甜蜜點滴，她表示，每當夜深人靜，總會想起丈夫過去抱著她溫柔地說「老婆，謝謝妳的出現，讓我感受到家的溫暖是什麼感覺，生活簡單又很踏實這才是我想要的生活」。

她坦言，覺得自己是世界上最幸福的人，由於兩人過去都曾受過傷害，命運的安排讓他們走到了一起，彼此更加懂得互相、理解與尊重，更珍惜對方真誠、不做作的個性。

她感性表示，做過俊男的妻子是她這輩子最大榮幸與幸福，他們的愛跨越國家，說不完幸福美好的點點滴滴。

「我老公是一位超級英雄」她堅強地表示，在她的心目中，過俊男永遠是一個對工作認真負責、對家庭百分之百付出、愛家愛妻的好老公，雖然丈夫先一步離開了，但留下來的愛會一直陪伴她走下去。

她也向丈夫喊話，希望他帶著幸福與榮耀，在天堂分享最後這幾年快樂的人生，並痛徹心扉地寫下「請允許我想到你時眼淚不知不覺就止不住好嗎，我心裡多麼萬分不捨與心痛……我愛你，我真的好愛你，我好想你，日後我們天堂見」。

過妻也代表家屬向社會各界致謝，她表示，在過俊男殉職後，非常感謝各單位、所有團體，以及空軍官校93年班、正期85期的同袍同學，不辭辛勞前來送丈夫最後一程，大家給予家屬的關懷、支持與慰問，每一份心意她都深切感受到了，這讓全家在最悲傷、最無助的時刻，得到了許多溫暖與力量，這份情誼她將銘記在心，並衷心祝福丈夫所有的同學、好朋友與飛行線上的朋友們，每一次任務都能「平安出發、平安返航」。