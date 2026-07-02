蕭美琴視導南投城鎮韌性演習 演練反制無人機攻擊醫院場景

總統府發布新聞稿指出，副總統蕭美琴今（2）日上午前往南投視導2026城鎮韌性演練，其中，在南投醫院的演練包含，模擬敵方以無人機對醫院發動攻擊時，民間自主緊急應變隊（T-CERT）通報警方啟動電子防禦作戰，對無人機進行無線電壓制，同步確認載具未攜帶危險化學品或爆裂物，以免造成二次傷害。

此外，總統府指出，蕭美琴還了解醫院因應重大天災或複合式危機的醫療應變規劃，包括地下替代醫療空間配置、檢傷分類、病患分流、病房、手術室、產房、檢驗與緊急輸血、戰備藥局等設施運作情形，以及醫療人力動員、水電與氧氣備援、資訊通訊中斷等各項應變機制。

總統府表示，蕭美琴此行了解重大天災或複合式危機下的醫療緊急應變機制，以及重要民生物資盤整與配售作業。

總統府說，蕭美琴前往全聯南投新興店民生配售站，視導重要民生物資盤整暨配送演練，除聽取民生必需品配售作業簡報，也視察智慧物資管理系統現場預購流程展示及民眾領取物資演練，了解在緊急狀況發生時，如何透過公私協力讓民眾購得米、油、鹽、嬰兒奶粉與桶裝瓦斯等民生必需物資，以及物資的配售量與準備量。