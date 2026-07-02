俄烏戰場線控無人機成新威脅 邸聖德：國防部不能兩年過去仍停在研議

媒體報導以色列因「線控無人機」造成陣亡人數已達三分之一，俄烏戰爭中更是大量出現的「線控無人機」作戰型態，賴士葆委員國會辦公室總顧問、新北大新店地區議員擬參選人邸聖德表示，面對此類已經在實戰中出現的新型威脅，國防部不能兩年過去仍停留在「研議」與「程序」階段。

邸聖德表示，早在2024年，國民黨立委賴士葆即根據俄烏戰場最新戰報，於立法院外交及國防委員會中，多次質詢國防部對線控無人機的因應作為。當時，時任國防部長邱國正曾回應，陸軍或防衛部隊應有相關處置程序；後續賴士葆再次質詢國防部長顧立雄時，國防部則表示將進一步研議；相關質詢前後累計已達4次，但至今仍未見國軍提出清楚、可執行、可訓練的標準作業程序。

邸聖德指出，俄烏戰場經驗顯示無人機作戰型態正快速演變，過去國軍面對一般常規無人機，尚可透過干擾槍、反制系統或火力攔截硬殺；但線控無人機不依賴無線電訊號，傳統電子干擾手段無效，這正是國防部必須立即補強的關鍵破口。

邸聖德表示，國軍面對瞬息萬變的戰場環境，本來就極具挑戰；但正因如此，對於已經在俄烏及以色列戰場等現代戰爭中反覆出現的新型攻擊手法，國防部更不能被動因應。若國防部兩年前已被提醒，兩年後仍無法提出具體方案，這已不是單一技術問題，面對線控無人機這類新型威脅，國防部必須提出清楚答案，不能再以「研議中」帶過。