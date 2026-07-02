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谷立言稱讓台成為無人機「蜂巢」 陳冠廷：需建立完整無人系統生態系

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷表示，面對中國擴張軍事威脅，台灣真正需要的不只是採購更多無人機，而是建立完整的無人系統生態系。聯合報系資料照
民進黨立委陳冠廷表示，面對中國擴張軍事威脅，台灣真正需要的不只是採購更多無人機，而是建立完整的無人系統生態系。聯合報系資料照

美國在台協會AIT）處長谷立言今表示，沒什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的「蜂巢」，更能有效嚇阻衝突。民進黨立委陳冠廷表示，面對中國擴張軍事威脅，台灣真正需要的不只是採購更多無人機，而是建立完整的無人系統生態系；台美若能深化合作，不僅有助提升台灣防衛韌性，也能建立民主陣營可信賴的非紅供應鏈。

陳冠廷表示，面對中國持續擴張軍事威脅，台灣需要建立的是完整的無人作戰體系，而非單一機型或單一軍種的建軍思維；無論是空中無人機、水面無人艇，或是水下無人載具，都應依不同作戰需求與任務特性，納入整體防衛規畫，形成多層次、分散式、低成本且具韌性的防衛能力。

陳冠廷指出，日前率團訪美交流期間，實地拜訪多家美國無人載具與國防科技企業，深入了解各型無人系統在烏克蘭戰場上的實際運用成果；事實證明，無人載具已不是未來概念，而是已經在實戰中展現具體戰果，改變現代戰爭型態的重要力量；也更加顯示，台灣必須加速建構完整的無人作戰能力，才能有效提升嚇阻效果。

陳冠廷表示，台灣真正需要的不只是採購更多無人機，而是建立完整的無人系統生態系，包括自主生產、快速補充、AI自主控制、軟體持續更新、指揮管制整合，及空中、水面、水下不同載具之間的協同運作，讓各型無人系統發揮最大戰力。

陳冠廷指出，台灣具備世界級製造能力，美國則在人工智慧、自主控制及系統整合方面具有領先優勢，雙方若能深化合作，共同發展無人載具技術與供應鏈，不僅有助於提升台灣防衛韌性，也能建立民主陣營可信賴的非紅供應鏈。

陳冠廷強調，他始終支持空中、水面與水下各型無人載具的發展，也支持政府持續投入相關預算與制度改革，加速建構完整的無人作戰體系；唯有建立足夠的嚇阻力量，才能降低衝突風險，維護台海和平與區域穩定。

谷立言 無人機 陳冠廷 美國在台協會 AIT 民進黨

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