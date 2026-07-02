蕭副總統視導南投韌性演練 關注醫療與民生物資整備

副總統蕭美琴今天視導南投城鎮韌性演練，並視察醫院無人機反制演練、地下替代醫療空間及戰備醫療整備，並赴民生配售站了解智慧物資管理與公私協力配售機制，檢視全社會防衛韌性的整備情形。

總統府下午發布新聞稿指出，蕭副總統上午前往南投視導2026城鎮韌性演練，了解重大天災或複合式危機下的醫療緊急應變機制，以及重要民生物資盤整與配售作業。

副總統首先抵達南投醫院視導韌性醫療演練，其中無人機反制展演係模擬敵方對醫院發動攻擊時，民間自主緊急應變隊（T-CERT）通報警方啟動電子防禦作戰，對無人機進行無線電壓制，同步確認載具未攜帶危險化學品或爆裂物，以免造成二次傷害。

隨後，副總統並了解醫院因應重大天災或複合式危機的醫療應變規劃，包括地下替代醫療空間配置、檢傷分類、病患分流、病房、手術室、產房、檢驗與緊急輸血、戰備藥局等設施運作情形，以及醫療人力動員、水電與氧氣備援、資訊通訊中斷等各項應變機制。

接著，副總統前往全聯南投新興店民生配售站，視導重要民生物資盤整暨配送演練，除聽取民生必需品配售作業簡報，視察智慧物資管理系統現場預購流程展示及民眾領取物資演練，了解在緊急狀況發生時，如何透過公私協力讓民眾購得米、油、鹽、嬰兒奶粉與桶裝瓦斯等民生必需物資，以及物資的配售量與準備量。

包括「全社會防衛韌性委員會」執行秘書暨行政院政務委員季連成、副執行秘書暨國安會副秘書長林飛帆、衛生福利部次長林靜儀、國防部全民防衛動員署副署長劉泰益、立法委員羅美玲、南投縣副縣長王瑞德等人都出席這項活動。