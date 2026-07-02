陸軍迷彩徵集令…演藝界曬照支持當兵 抵消藝人閃兵負面訊息

配合陸軍建軍80周年慶，陸軍司令部在臉書社群推出「迷彩徵集令」欄目，廣蒐政、演藝界、退伍軍人昔日服義務役的迷彩服照，有藝人留言支持陸軍的角度到位，既真實又不落俗套，受到廣大網友上網肯定。相當程度抵消近期藝人「閃兵」的負面效應。

陸軍司令部與澎湖縣政府合作，日前藉由澎湖國際海上花火節，舉行「陸軍之夜」。節目中披露出席的澎湖民代政要過去在陸軍服役的照片，宣傳服義務役的正面意義，效果不俗、受到歡迎。

這場陸軍之夜由陸軍司令呂坤修親自出席主持，澎湖副縣長林皆興與澎湖縣議會議長陳毓仁全程陪同，觀看陸軍軍樂隊、海龍蛙兵與陸軍儀隊演出。當會場大螢幕播放出席民代服兵役與現況的今昔對照，現場驚呼連連。平時在政壇問政犀利、手腕老練的政治人物，軍中形象顯得拘謹刻苦，大不相同。

這項因應部慶在中華民國陸軍臉書社群上發起的「迷彩徵集令」已推廣一段時間，遍尋政界、演藝界與軍方退役人員，找出當年在陸軍服役身著迷彩服的照片，包括曾在陸軍兩棲營服役的立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、演員黃鐙輝、沈世朋、陳為民、備役少將郭力升等多人，都貢獻出自己的軍裝照，在留言中不少人回憶當兵，也有人對當兵寫上發人深省的「箴言」，相當吸睛。

如黃鐙輝就在圖卡中表示：「當兵因為一直重複，讓我慢慢扎穩腳步；當兵收假不能兒戲，讓我學會時間紀律；當兵因為難得放假，讓我學會珍惜當下。」圖卡吸引5000多人按讚與數百則認學長、學弟、同梯的留言。演藝界的熱烈參與，相當程度抵消近期藝人「閃兵」的負面效應。