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軍方首度發布 共軍同時對台發動「聯合戰備警巡」、「遠海長航」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部首度宣布，大批共軍機艦在同日內對台發動「聯合戰備警巡」及「遠海長航」，進入我北部、中部、西南及西太平洋空域，騷擾台海周邊海空域。圖為共軍轟6轟炸機。圖／國防部
國防部首度宣布，大批共軍機艦在同日內對台發動「聯合戰備警巡」及「遠海長航」，進入我北部、中部、西南及西太平洋空域，騷擾台海周邊海空域。圖為共軍轟6轟炸機。圖／國防部

國防部宣布，大批共軍機艦今天對台發動「聯合戰備警巡」及「遠海長航」，進入我北部、中部、西南及西太平洋空域，騷擾台海周邊海空域，這是軍方首次發布共軍同時對台灣發動「聯合戰備警巡」及「遠海長航」的兩項針對性軍事動作。

國防部表示，從今天上午6時53分起，陸續偵獲中共殲-16、轟6、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及西太平洋空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」及「遠海長航」之名，騷擾我周邊空、海域。

這是國防部首次發布共軍同時對台灣發動「聯合戰備警巡」及「遠海長航」的針對性軍事動作。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

中共軍機從2010年代後半開始積極出海，那時「遠海長航」一詞出現在兩岸官方的新聞稿中，次數比現在頻繁得多。當時多半是轟6K或電戰機之類大型機種，飛出宮古海峽或巴士海峽。並且曾經「北出南回」或「南出北回」，刻意繞台一圈飛行，由於飛入日本依據琉球群島劃設的防空識別區，因此日方往往會發布戰機監控伴飛的照片。隨著共軍在第一島鏈外活動日益頻繁，類似的遠海長航科目反而少見。

近年更常見的「聯合戰備警巡」，通常包括海空聯訓，而且一旦發動，在台灣附近活動的中共軍艦，會向我方24浬領海鄰接區接近，引發軍方高度戒備。

這是國防部首次發布共軍同時對台發動「聯合戰備警巡」及「遠海長航」的軍事行動，不過中華戰略前瞻協會研究員揭仲解讀，以前中共的體系化打擊機群就曾從西南空域一路穿到南部和東南部空域，應該也屬於「遠海長航」的行動。

共軍 國防部 戰機

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