獨／因應勤務需求！刻苦耐操的海巡義務役報到 國防部去年起年撥630名

國安官員證實，因應海巡署岸巡與海上勤務需求，國防部每年撥用630名一年制義務役士兵，以選兵方式，分發海巡署岸巡安檢所、艦隊分署服役，首批去年起已陸續到位。

據了解，海巡署為岸巡勤務申請400員義務役士兵，經協調國家安全會議、國防部同意，最後首批核定撥發630名義務役士兵，除了分發安檢所外，還包括3名在艦隊分署服勤的海軍義務役士兵。

海巡署會定期前往各地新訓中心選兵，由於海巡署士兵會接觸執法任務，先調查志願前往海巡署服役者人數，從中選擇身家清白無前科、體格合格者到海巡服役。

官員表示，義務役兵員去年已向海巡署岸、洋巡單位陸續報到，並且已有義務役士兵轉簽志願役。而明（2027）年起，國防部配合94年次以後役男大學畢業，將有約3.5萬名1年期義務役男入伍，也依協調額度分發海巡署，待正式恢復辦理「義務役大專預備軍官、預士考選」。大專兵可依部隊需求分發服役，以滿足基層領導幹部的人力缺口，海巡署也會有義務役軍、士官。

海巡署過去也有義務役軍士官兵，但在義務役轉型為4個月的軍事訓練役後，就未再獲分撥。署部一度調用替代役男，擔任高司衛哨與各科室協勤任務，但替代役男法令規定每日固定服勤8小時，超過時間還可申請加班以抵扣服勤時數，服從性也不若接受嚴格軍事訓練的義務役士兵高。

海巡內部曾嘆：「想念刻苦耐勞又好用的義務役士兵！」1年期義務役恢復後，遲不見國防部撥兵給海巡署，據了解經海委會主委管碧玲全力協調後，促成此事，恢復海巡義務役，除陸軍新訓中心外，也能到海軍新訓中心選兵。