南投城鎮韌性演習逼真 蕭副總統視導並慰勉

南投縣政府今天辦理城鎮韌性演習綜合實作演練，包含南投市公所開設應變中心、南投醫院應對大量傷病患、連鎖賣場補給物資等，副總統蕭美琴也前往醫院、賣場慰勉參演人員。

南投縣政府昨天辦理「城鎮韌性（全民防衛動員）演習」兵棋推演，今天進行綜合實作演練，從防災協作、防護演練到後勤補給，展現動員防衛力量，南投縣副縣長王瑞德擔任地方應變指揮官，蕭副總統也以不公開行程前往衛生福利部南投醫院勉勵參與人員。

縣府表示，演習假設遭攻擊，總統發布緊急命令後展開動員，南投市公所開設應變中心進行防災協作；另外，南投醫院則因應大量傷病患湧入，利用停車場設置臨時病床，並演練院外失火，消防人員拉水線灌救；還有連鎖賣場成為配送中心站，提供物資補給及救濟。

行政院政務委員季連成等人則針對不同狀況，詢問演訓人員對動員狀況了解程度，並直接給予精進建議，以強化橫向聯繫及資源整合；王瑞德表示，配合中央推動城鎮韌性演習，但韌性並非一蹴可幾，「我們要從日常去加強，而不是只靠一次演習就具備韌性。」

縣府民政處表示，盼進一步強化中央與地方、民間橫向聯繫與資源整合，建立更具韌性應變體系；另外，規劃運用災防告警細胞廣播系統，透過電信業者向演習場地半徑2公里內手機廣播發送5分鐘疏散避難警報測試訊息，但不少人沒收到，待消防局了解原因。