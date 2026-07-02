顧立雄疑藍營無人機編年度預算不刪？ 林沛祥：全民監督是好事

針對國民黨無人機採購條例版本，國防部長顧立雄昨天質疑，以年度預算編列每年400億，一毛錢都不會刪嗎？國民黨立院黨團書記長林沛祥說，如果400億能夠順利買到無人機，且通過全民的監督，對於國家是件好事，不太能夠理解顧部長，為什麼這麼執著說一毛不刪。

林沛祥表示，國民黨所提出的版本，是針對國防產業的自主、產業的培養。用常態預算來編列，是為了扶持國防自主產業，而去逐年編列，這樣不管是對於國軍的信心，還是對廠商的信心都是大幅度的增加。

對於政院日前質疑，在野黨無人機條例有違憲之虞。林沛祥說，民進黨立委鍾佳濱所提出的版本，是把預算上限拿掉的特別預算，這個版本的含意不就是跟憲法直接抵觸。

林沛祥質疑，憲法的條文裡，哪一條是去抵觸國防自主，全世界都知道台灣在國際處境比其他國家困難，且台灣的經濟成就是全球矚目的，因此，他希望台灣在科技、經濟上的成就能夠轉換成為國防自主，他是不太能夠理解現在政院高官們的邏輯思維，是不是為了台灣的整體利益去考量。