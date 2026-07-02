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政院修正軍士官兵服役條例 正名「育兒留職停薪」並上修至滿7歲

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院會通過修正「陸海空軍軍官士官服役條例」等多項修法草案，將「育嬰留職停薪」修正為「育兒留職停薪」，留停期間也上修到子女年滿7歲為止，期待藉此鼓勵雙親共同參與育兒。圖／聯合報系資料照
行政院會通過修正「陸海空軍軍官士官服役條例」等多項修法草案，將「育嬰留職停薪」修正為「育兒留職停薪」，留停期間也上修到子女年滿7歲為止，期待藉此鼓勵雙親共同參與育兒。圖／聯合報系資料照

政院會今天通過修正「陸海空軍軍官士官服役條例」等多項修法草案，將「育嬰留職停薪」修正為「育兒留職停薪」，留停期間也上修到子女年滿7歲為止，期待藉此鼓勵雙親共同參與育兒。

國防部表示，因應行政院「台灣人口對策新戰略」等措施，國防部配合修正「志願士兵服役條例」第6條之1、第16條；「陸海空軍軍官士官服役條例」第29條、第61條；「陸海空軍軍官士官任職條例」第9條之1、第22條，將「育嬰留職停薪」修正為「育兒留職停薪」;申請適用資格之子女年齡由滿3歲前修正為6歲以下，留職停薪期間則由該子女滿3歲止修正為滿7歲止，以鼓勵雙親共同參與育兒。

國防部進一步表示，本次修法是政府因應少子女化之挑戰，建構安心懷孕友善生養環境配套措施之一，為求政策推動一致性，相關修正條文的施行日期，將由行政院規定。

賴政府推動「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」18項措施，有6措施涉及12項法律須修正，行政院會陸續通過「性別平等工作法」及「就業保險法」及「軍人保險條例」等修法草案，將育「嬰」留職停薪津貼的名稱修正為育「兒」留職停薪津貼；適用子女年齡延長至6歲，期間至該子女滿7歲止，並且增訂雙親均領滿6個月津貼者，可各再多請領3個月，最長可各領9個月。

政院 育兒 國防部

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