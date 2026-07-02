台美共辦第一場無人機論壇　谷立言：讓台灣成為無人機的「蜂巢」

台中市政府與美國在台協會（AIT）共同舉辦無人機產業與海外商機論壇，是台美第一次共辦無人機論壇。AIT處長谷立言親自出席，他強調，無人機產業對美國與台灣都是歷史性的機會，不僅能創造商機與就業機會，也可以讓台灣成為空中、水面與水下都充滿無人機的蜂巢，嚇阻衝突。

谷立言致詞表示，他很常來台中，是相信美台經濟夥伴關係的下個篇章就從這裡開始；去年台灣成為美國第四大貿易夥伴，更高度互補，美國提供規模、資本、領先世界的研發能力與深厚的市場基礎，台灣則帶來精密製造與卓越的工程技術，和全球第一的半導體生態系。

谷立言認為，美台夥伴關係在AI領域尤其明顯，幾乎每項推動美國科技的成果，背後都有一顆台灣的晶片；AI和半導體產業帶動美台雙向貿易爆炸性成長，NVIDIA在台北設立研發中心、台積電在亞利桑那州興建晶圓廠，他相信台中正逐漸嶄露頭角，正是基於美台正共同推動的三項要務。

谷立言指出，第一是發展機器人與具身AI，第二是導入自動化加速美國的再工業化，第三是今天的主題無人機；無人機不只帶來商機，更改變了遊戲規則，從烏克蘭及中東戰場都能觀察到，我們正站在歷史的轉折點，如同過去火炮推翻城堡、機槍顛覆列陣作戰，或是戰車打破一戰的壕溝戰僵局。

谷立言強調，第一人稱視角無人機已經成為烏克蘭的核心戰術工具，摧毀裝甲部隊、干擾敵軍補給，讓小規模部隊也能掌握制空權，甚至已經能代替士兵上戰場；烏克蘭經驗體現出，軍隊若擁有強大的無人機生產能力，將以小博大，發揮遠超自身量級的戰力。

谷立言說，這對台灣是莫大的好消息，台灣有科技實力與生產能力，既有產業也能有效運用優勢發展無人機；無人機有機會成為台灣下個世代的代表性產業，如同半導體之於上個世代一樣，台灣有人才、基建與完整的產業生態系，足以建立長久且領先全球的優勢。

谷立言也提醒，這一切不會自然發生，正如台灣40年前發展半導體產業一樣，要有策略、有計畫地投入資源，包含研發、製造量能、人才培育與完善的法規認證制度，讓產品可以順利進入全球市場，不僅限於空中無人機，還有海上無人機，無論在商業還印太地區的防衛，都會是關鍵科技。

谷立言表態，美國非常期待和台灣成為這段旅程中攜手前行的夥伴，美國可以協助台灣與民主世界的客戶連結，也歡迎台灣企業到美國投資，創造更多就業機會；AIT已經贊助兩家無人機產業代表赴美交流，希望探索更多合作與投資機會，為民主世界建立穩固的無人機生產根基。

谷立言指出，美國政府上下齊心，致力確保美國的無人機都要來自安全可信賴的供應鏈，川普總統去年6月簽署行政命令，要求政府優先採購美製無人機，確保供應鏈安全；聯邦通訊委員會（FCC）則確立有條件核准可信賴的外地製造商取得授權，這是台灣無人機企業的具體發展途徑。

谷立言強調，無人機產業對美國與台灣都是歷史性的經濟機會，未來10年，全球商用無人機市場將成長到數千億美元，台灣不僅能成為無人機的使用者，更有潛力成為主力製造、出口與投資者，美國也願意與台灣共同合作，從AI半導體領域的黃金時代，邁向無人機的白金時代。

谷立言說，人才在這裡、技術在這裡、製造生態系在這裡、投資資本在這裡，夥伴關係也在這裡，現在需要的是雄心、投資與急迫感；這麼做不僅能支持企業並創造就業機會，更將為台灣與整個區域提供多年安全保障，沒有什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的蜂巢，更能有效嚇阻衝突。

「美國已經準備好成為實現這個願景的夥伴」，谷立言總結。