【軍情+獨家！】開箱全球最新離心機，一探新世代飛行員抗G訓練

戰鬥機飛行員在空中執行高難度機動時，必須承受巨大的重力加速度（G力），稍有不慎就可能失去意識。為了讓飛行員在戰場上保持最佳狀態，空軍導入了全世界最新的尖端訓練系統。

在本集【軍情+】中，我們獨家帶您深入全新落成的航空生理訓練中心"新"離心機大樓，直擊這套幫助飛行員「突破生理極限」的秘密訓練武器：

新式離心機（Centrifuge）： 全球最新規格，具備多種情境模式，真實模擬戰機在空中進行高速翻轉時，飛行員承受的高G力負荷，訓練耐力與呼吸防護技巧。

抗G評估訓練儀： 透過精密數據，即時量化飛行員的身體負荷與耐受度，科學化打造頂住高G耐力的魔鬼筋肉人。

ROBD（常壓低氧訓練儀）： 在模擬飛行中打造「真實缺氧環境」，訓練飛行員在空氣稀薄的危險狀態下，如何了解自我，保持冷靜判斷並執行關鍵應變。

飛行員的專業訓練，是捍衛領空的第一道防線。這些「地面上的空戰」是如何進行的？又有哪些不為人知的訓練秘辛？

鎖定本集獨家報導，帶您解碼空軍訓練的「硬實力」！

YouTube聯合影音udn video頻道推出原創影音內容，更多影音內容，歡迎訂閱YouTube聯合影音頻道。