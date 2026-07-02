獨／空軍新離心機首揭全視野空戰模擬　未來納纏鬥、對地攻擊訓練

我國空軍戰力科學化訓練迎來重大突破，在去年底落成啟用的「新式人體離心機大樓」內的全球最新「三軸向離心機」訓練首次曝光。航空生理訓練中心主任蔡偉奇接受本報專訪時透露，新式離心機除具備全視野擬真功能外，未來更規劃將空中纏鬥、對地攻擊等戰術課目納入訓練內容，突破過去離心機僅作為抗G耐受訓練的限制，朝向更貼近實戰的飛行生理訓練模式發展。空軍期望透過地面高G環境下的戰術情境模擬，讓飛行員提前建立肌肉記憶與生理適應能力，降低實際演訓或作戰時發生大G昏迷（G-LOC）的風險。

蔡偉奇表示，現役舊型離心機座艙環境較為單調，受訓人員僅能觀察G值儀表及視野縮減線，主要作為抗G能力測試用途；而新引進的三軸向離心機則採用全視野擬真系統，受訓飛行員可透過模擬座艙直接觀察天際線、地景等視覺資訊，營造更接近實際飛行的訓練條件。未來在訓練課程逐步成熟後，也規劃導入空中纏鬥及對地攻擊等戰術模擬科目，進一步提升飛行員在高G環境下的作戰適應能力。此外，新式離心機也將抗G訓練的部分主動權交回受訓學員。過去由中控台啟動G力、學員被動承受的模式，改為由學員自行掌握抗G動作的啟動時機，讓訓練更貼近實際飛行操作。蔡偉奇指出，航生中心未來更規劃讓飛行員配戴實際飛行頭盔進艙訓練，將高G環境下頭盔重量變化、頸椎負荷及呼吸等實戰因素納入考量，協助飛行員建立更符合實戰需求的抗G技巧與身體協調能力。蔡偉奇表示，新式飛行生理訓練的目標，不再只是「為了訓練而訓練」，而是讓飛行員在地面訓練中盡可能貼近實際飛行環境，為高階戰術戰技表現建立基礎。由於新舊離心機的訓練模式差異明顯，航生中心目前規劃以一年時間進行轉銜，讓受訓人員逐步適應新設備與新訓練方式。

除三軸向離心機外，航生中心也同步設置「抗G評估訓練儀」與「常壓低氧訓練儀（ROBD）」，逐步建立更完整的飛行生理科學化訓練體系。蔡偉奇指出，抗G評估訓練儀屬於互動式平台，可透過即時儀表回饋，引導飛行員掌握核心肌群及下肢肌肉的施力方式，清楚了解自身抗G動作中哪些部位需要加強，進而提升整體訓練效率。蔡偉奇表示，抗G訓練的關鍵在於讓飛行員了解自身身體狀態與肌群運作方式，透過科學化訓練找出不足之處並加以補強，而非僅依靠傳統體能訓練經驗。他認為，藉由抗G評估訓練儀的輔助，可望有效提升飛行員抗G動作的精準度與效能，並協助發掘更多具備飛行潛力的人才。至於常壓低氧訓練儀（ROBD），則是在正常大氣壓環境下模擬低氧狀態，協助飛行員辨識個人缺氧症狀，避免高空無意識缺氧風險。相較於傳統低壓艙訓練須經歷減壓與增壓程序，受訓後通常需停飛觀察24小時，ROBD訓練後僅需短暫觀察1至2小時即可恢復正常任務，有助於縮短訓練後的人力空窗，提升飛行訓練與戰備運用彈性。

航生中心表示，未來將持續透過離心機、抗G評估與低氧訓練等科學化地面特訓系統，強化國軍空勤人員的生理適應能力與戰術操作基礎，讓飛行員在進入實際飛行訓練與作戰任務前，即能建立更完整的抗G、缺氧辨識及高負荷環境應處能力。