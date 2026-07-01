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白委立院質詢瞎扯沈一鳴黑鷹事故 許忠信致歉：並非有意拿悲劇當閒話

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委許忠信。記者許正宏／攝影
民眾黨立委許忠信。記者許正宏／攝影

2020年國軍黑鷹直升機事故震驚全國，時任參謀總長沈一鳴等多名人員不幸罹難，民眾黨立委許忠信今天在立法院提及此事，「他真的沖天成為司令，我只是沒有想到他會掉下來而已」。針對質詢內容引發爭議，許忠信晚間致歉，「並非有意拿國軍殉職將領的悲劇作為閒話」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄等人就「中國船舶常態化巡弋我國海域之因應作為」提出專題報告，許忠信質詢時就共艦常態化擾台提出建言，隨後竟然語出驚人點名已故參謀總長沈一鳴，「我看到他的名字，就覺得這個人會一鳴沖天，結果他真的沖天成為司令，我只是沒有想到他會掉下來而已」。

許忠信晚間發表聲明表示，自己只是單純惋惜好友為國犧牲，並非有意拿國軍殉職將領的悲劇作為閒話，如有造成任何對往者不敬之意，他本人對此表達抱歉，「面對未來的質詢都將會更謹言慎行」。

許忠信強調，自己長期擔任空軍權利保障會委員，對於國軍權益保障不遺餘力，這點無庸置疑，「盼大家莫將今日質詢內容有所扭曲和誤解」，希望大家把重點放在國防安全問題，面對中國利用船舶常態化干擾我國海域，國防部務必做好相關因應作為與防範，保衛台海安全。

沈一鳴 許忠信 國防部長 民眾黨 顧立雄

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