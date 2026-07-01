陸軍司令部慶80周年 樂儀隊演出結合澎湖花火節

今年是陸軍司令部成立80周年紀念，陸軍應澎湖縣府邀請，配合2026海上花火節活動，昨天（6月30日）在馬公觀音亭舉辦「陸軍之夜」音樂晚會。陸軍司令呂坤修上將到場為參演官兵打氣，副縣長林皆興與多位跨黨派議員也都參加。由於呂坤修曾任澎防部指揮官，軍旅生涯兩度在澎湖服務，整晚不停有鄉親上前和他打招呼。

晚會節目基本延續先前陸軍在龍潭大漢營區舉辦的八十周年部慶晚會，以陸軍樂隊擔綱，包括演奏軍歌與民謠，「捍衛戰士」、「百戰天龍」、「虎膽妙算」等影視主題曲；樂隊成員也組成「無限樂團」，演唱「我的未來不是夢」、「勢在必行」、「我知道我已經長大」、「年輕的喝采」等歌曲，還有陸軍儀隊與駐澎湖的兩棲營海龍蛙兵展示戰技。南方二重唱則表演「海裡來的沙」、「思慕的人」、「外婆的澎湖灣」等歌曲。最後在無人機秀與高空煙火中，晚會圓滿劃上句點。

官員表示，軍民融合是防衛韌性的重要因素之一，軍民關係維持良好，部隊日常演訓就不易引發地方的反彈與掣肘，也有助於新進人員的招募。澎湖不僅有扼守台灣海峽的戰略地位，長年以來軍民關係也一直維持在高水準。澎防部的「鎮疆」備戰操演，可以每月舉行，頻率是各作戰區之冠；志願役官兵的編現比，向來也是各作戰區最高。

陸軍樂隊30日在觀音亭海濱「陸軍之夜」軍民聯歡晚會演出。記者程嘉文／攝影

南方二重唱30日在澎湖花火節「陸軍之夜」演出。記者程嘉文／攝影

澎湖花火節6月30日「陸軍之夜」，陸軍司令部樂隊官兵組成的無限樂團演出。記者程嘉文／攝影