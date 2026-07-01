空射雄三飛彈首枚實彈試射 今傳出九鵬外海驗證成功

空射型雄三超音速反艦飛彈今天傳出成功完成首枚實彈試射，據傳這將是空射雄三飛彈進行戰術測評前的最後測試階段。

據IDF經國號粉專所述，代號雄鷙專案的空射超音速反艦飛彈首枚實彈試射，先前因各種因素延宕多次，今天上午由編號1490經國號測試機掛載升空，前往九鵬外海實彈射擊，終於完成階段驗證。

據目擊民眾指出，上午8時左右，1490號機右翼掛載一枚空射型雄三飛彈，左右翼端有高速攝影機及GPS定位莢艙，由編號1605雙座型經國號戰機伴隨，飛往台東外海測試。

這枚測試彈延續先前測試時的亮銀色彈身塗裝，彈身前中後段漆有圓形紅白識別符號，尾端彈翼漆上紅、黃、藍三色識別色。約40分鐘後返場落地，右翼下已無雄三測試彈。

據傳今天測試飛彈的飛行姿態，以及擊中目標前終端飛行階段，對靶艦鎖定準度及彈頭炸藥成效，外傳這是戰術測評前的最後測試階段。

空射雄三飛彈去年12月首次驗證試射，原訂今年3月進行實彈戰術測評，連續多次因故取消，曾經傳出台灣東部外海出現美軍、共軍情報機艦徘徊，最後試射取消，延後到今天完成試射。

IDF經國號粉專指出，雄鷙反艦飛彈是中科院以雄三飛彈為基礎，研製空射型超音速反艦飛彈，將彈體縮小，取消助推器減重，未來規畫由經國號戰機搭載，強化空軍制海能量。