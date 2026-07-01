寰展完工防空大升級？專家：AI機率決策考驗人類裁決

現代不對稱作戰型態出現結構性轉變。隨著匿蹤戰機與低成本無人機蜂群席捲戰場，過去拼大功率雷達與飛彈數量的傳統作戰模式正面臨生存壓力。近期媒體報導，國軍整合三軍防空及偵蒐情資的自動化防空系統「寰展計畫」即將於年底完工，此舉被視為建構「台灣之盾」AI智慧化升級的關鍵一步。不過，前空軍防空指揮部計畫處長周宇平近日撰文分析並示警，未來防空體系將深度轉向被動感測與演算法，其背後的「機率決策困境」將嚴重考驗人類指揮官。

周宇平日前接受聯合報Podcast《部隊鍋》專訪時表示，傳統防空雷達不論是脈波或主動相位陣列（AESA），在高度對抗的戰場環境下，開機瞬間就可能成為敵方反輻射武器鎖定的目標。為了提升戰場生存率，分散式的被動感測技術已成為必然趨勢。

周宇平指出，純被動感測（如紅外線搜尋IRST、被動電偵）雖然具備隱形優勢，但代價是預警距離大幅縮短、資訊流極度碎片化。未來如「寰展計畫」等新型指管網路，要重新拼湊出精確的戰場立體圖，將高度仰賴「高精度時間同步」與「AI跨域資料融合」。在強烈網電對抗環境下，建構不受導航衛星干擾的時間韌性網路，將是未來不對稱作戰的關鍵底層架構。他進一步拆解，現代戰爭的「AI化」是跨系統的科技決策，必須將台灣空情、長程預警雷達與防空飛彈等跨網域數據進行多源融合，在幾毫秒內自動排出接戰優先順序，並給予武器分配建議。但這種跨域整合在戰術上面臨嚴重的「不確定性困境」。受限於戰場迷霧與環境衰減，AI對於目標的判定永遠是個「機率值」而非是非題。在飽和攻擊的極短時間壓力下，指揮官螢幕上顯示的常常會是機率數據，這等於將最沉重的道德壓力和戰略誤擊後果，全數推向了最後按下按鈕的人員。

記者訪問中也特別提出質疑，隨著攻擊無人機走向全自主化，戰場決策權已從過往看準目標才動手的「確認開火（Engage）」，演變成了最後一刻拉回的「緊急叫停（Wave-off）」。對此，周宇平表示未來的軍官如果本質學能不足、完全依賴機器數據，極可能陷入機器模型過度修正的幻覺中，進而被機器操控，這在未來指管文化與人才培育上必須澈底翻轉。他並強調，AI系統終究只是戰場上的決策輔助，不論科技再強大的運算，最後的關鍵判定依然是「yes or no」的辯證。面對未來的人機協同架構，操作人員必須保有一項前提，那就是在得到AI答案後要先有質疑、不能全盤接收，讓AI做最完美的計算，人類做最慎重的決策，才能真正守住致命武力發射權的最後防線。