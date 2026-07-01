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斥國安人士貼「反國防」標籤 許宇甄：賴政府匿名躲監督 傷害民主

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對媒體報導引述匿名「國安人士」指稱外界對無人載具特別預算的質疑將影響國防建設，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄今日表示，賴政府一再透過匿名人士放話，試圖將立法院監督聲音貼上「反國防」標籤，以國安之名規避民主監督，這才是對民主制度最大的傷害，是在怕什麼？圖／許宇甄臉書
針對媒體報導引述匿名「國安人士」指稱外界對無人載具特別預算的質疑將影響國防建設，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄今日表示，賴政府一再透過匿名人士放話，試圖將立法院監督聲音貼上「反國防」標籤，以國安之名規避民主監督，這才是對民主制度最大的傷害，是在怕什麼？圖／許宇甄臉書

針對媒體報導引述匿名「國安人士」指稱，外界對無人載具特別預算的質疑將影響國防建設。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄今日表示，賴政府一再透過匿名人士放話，試圖將立法院監督聲音貼上「反國防」標籤，以國安之名規避民主監督，這才是對民主制度最大的傷害，是在怕什麼？

許宇甄強調，國民黨團從未反對強化國防，更是支持無人載具、人工智慧及不對稱作戰能力發展，但支持國防自主，不代表就要無條件支持黑箱；支持無人載具建軍，不代表就要支持空白授權。國安不能成為賴政府逃避監督的遮羞布，更不能成為巨額預算免受檢驗的萬靈丹。

許宇甄指出，政府提出2100億元特別預算，卻始終沒有向國人清楚說明採購內容、執行期程、效益評估、驗證機制及預算配置，更沒有提出如何避免重複投資、技術快速淘汰及供應鏈壟斷的完整規畫。國人有權知道，每一塊納稅錢究竟要花在哪裡、由誰執行、如何接受監督，而不是只要求國會照單全收。

許宇甄表示，俄烏戰爭早已證明，無人載具最大的挑戰不是一次投入多少預算，而是技術快速迭代、快速測試、快速驗證與快速換裝能力。如果政府沒有改革採購制度、武器獲得程序及驗證流程，投入再多經費，也可能買到很快就落伍的裝備。真正決定戰力的是制度，而不是軍購數字。只有可以分一杯羹的才會在意預算金額，愛台灣的一定支持國防自主、無人載具國產化。

許宇甄質疑，如果行政部門真的有信心，為何不願接受立法院逐年審查？為何不願建立透明公開的績效檢核及滾動檢討機制？為何不願讓全民知道哪些計畫完成、哪些沒有完成、哪些需要調整？民主國家的國防預算，本來就應建立在公開透明與國會監督之上，而不是建立在匿名消息與黑箱作業上。

許宇甄強調，國民黨團主張以年度預算建立長期穩定的無人載具產業政策，讓研發、人才培育、供應鏈、測試驗證及採購形成永續制度，同時接受立法院每年審查，才能兼顧國防安全、財政紀律及民主監督，真正打造具備快速迭代能力的國防自主體系。國家的安全，應建立在專業、透明與民主之上，而不是建立在黑箱與恐嚇之上。

許宇甄 國安 國民黨團

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