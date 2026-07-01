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不滿北竿靶場遷建提案6年進度零 陳雪生嘆：我從沒刪國防部預算

聯合報／ 記者陳柄亦李人岳／台北即時報導
馬祖北竿靶場遷移延滯多年，引發國民黨立委陳雪生反彈。陳雪生今天質詢國防部，現在進度如何？陳雪生也向國防部長顧立雄喊話，「如果我當國防部長2年就會完成了，你效率比我好，1年就可以完成了吧。」聯合報系資料照
馬祖北竿靶場遷移延滯多年，引發國民黨立委陳雪生反彈。陳雪生今天質詢國防部，現在進度如何？陳雪生也向國防部長顧立雄喊話，「如果我當國防部長2年就會完成了，你效率比我好，1年就可以完成了吧。」聯合報系資料照

馬祖北竿靶場遷移延滯多年，引發國民黨立委陳雪生反彈。陳雪生今天質詢國防部遷建進度，也向國防部長顧立雄喊話，「如果我當國防部長2年就會完成了，你效率比我好，1年就可以完成了吧。」

立法院外交及國防委員會今天報告「中國船舶常態化巡弋我國海域之因應作為」並備詢。針對馬祖北竿靶場遷移問題，陳雪生強調，他總共質詢11次，總質詢4次以及會議。行政院院長卓榮泰也表示，靶場在馬祖蛋黃區確實不合理。

陳雪生說，他從民國109年開始提案到現在民國115年，現在進度卻是0。他說，他從來沒有刪過國防部預算，在審查預算時，也向國民黨召委馬文君說，不要刪國防部預算。他說，他長期與馬防部關係很好，馬祖鄉親都盼望能夠遷移靶場。他提到，遷移靶場不用花7億，只要花5000萬，用個100、200公尺靶溝。

顧立雄表示，靶場遷移要先做地質鑽探，去年10月8號就已經決標，之後還需要做專家環境評估，才能規劃後續遷移，他也承諾，回去會與陸軍司令部討論和檢視，他也會親自盯緊這個進度，再向陳雪生報告。

陳雪生 國防部 馬祖 顧立雄

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