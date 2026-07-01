快訊

鄭宗哲上大聯盟5天兩度遇「板凳清空」 混亂中遭推頭、扯球衣

疫情重創到美籍航空搶進 「台美航線」為何成肥美戰場？

黃大煒生前決裂內幕曝光！女友開戰家人 他怒走竟天人永隔

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍點共軍攻台2最有利時段 顧立雄：不能只看氣候

聯合報／ 記者陳柄亦李人岳／台北即時報導
針對美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）日前提到，「棧道行動」主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，這兩段時間是中國大陸跨海入侵台灣海象條件最有利的時期。對此，國防部長顧立雄說，不能只看氣候。聯合報系資料照
針對美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）日前提到，「棧道行動」主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，這兩段時間是中國大陸跨海入侵台灣海象條件最有利的時期。對此，國防部長顧立雄說，不能只看氣候。聯合報系資料照

針對美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）日前提到，「棧道行動」主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，這兩段時間是中國大陸跨海入侵台灣海象條件最有利的時期。國防部長顧立雄說，不能只看氣候，要將軍事或非軍事的徵候，再來綜合判斷犯台的可能性。

克拉克說，「棧道行動」是為了因應中國大陸對台灣發動的侵略作戰，一年包括53場軍演，主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，他強調，「原因就在於這兩段時間是從中國大陸跨海入侵台灣，海象條件最有利的時期。」

顧立雄說，判斷渡海作戰的時間點，當然不是只有看天候、天象的因素，要將相關的徵候，不管是軍事或非軍事的徵候，都要在國軍的掌握範圍之內，再來綜合判斷犯台的可能性。

顧立雄也提到，國軍目前已經結束「立即備戰操演」，再來，7月中旬將進行的「聯合防空操演」，以及未來要實施的「萬安演習」和「漢光實兵演習」，都是一系列的過程。

對於克拉克說美軍「棧道行動」的核心目標是阻擋中國武力犯台，顧立雄表示，克拉克提出來的一個重要的觀點，就是已經看到中國軍事的武力擴張，這樣子的武力擴張，已經延伸了對於印太區域和平穩定的一個相當的威脅，所以各國都會針對這樣來做相關的作為。

顧立雄 台海 美軍 共軍

延伸閱讀

國防部：共艦侵擾台海艘數增加 活動區域擴增

陸軍輕型戰術輪車用陸製胎 顧立雄：109年採購 只要求產地不論廠牌

陸委會：中共海警常態侵入東沙水域 聯手海調船侵擾

兩種情況就開戰！以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

相關新聞

美軍點二共軍最有利攻台海象時段 顧立雄：不能只看氣候

針對美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）日前提到，「棧道行動」主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，這兩段時間是中國大陸跨海入侵台灣海象條件最有利的時期。國防部長顧立雄說，不能只看氣候，要將軍事或非軍事的徵候，再來綜合判斷犯台的可能性。

陸軍輕型戰術輪車用陸製胎 顧立雄：109年採購 只要求產地不論廠牌

近期網路上流傳出國軍輕型戰術輪車竟使用大陸輪胎，陸軍日前回應，圖片中的輪胎是在民國109年採購，目前該批輪胎已無庫存。國防部長顧立雄今天表示，這是一個時間差的問題，這部分會盡速處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。