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陸軍輕型戰術輪車用陸製胎 顧立雄：109年採購時間差問題
近期網路上流傳出國軍輕型戰術輪車竟使用大陸輪胎，陸軍日前回應，圖片中的輪胎是在民國109年採購，目前該批輪胎已無庫存。國防部長顧立雄今天表示，這是一個時間差的問題，這部分會盡速處理。
國軍軍品採購研發強調非紅供應鏈，但有網友抓包，陸軍輕型戰術輪車竟然是用大陸輪胎。陸軍司令部30日澄清，被拍到的輪胎的確是大陸公司產品，但輪胎產地為泰國及越南製造，均符合驗收標準及當時法規，目前該批輪胎已無庫存。
顧立雄說，那批輪胎使用年限是10年，所以才使用到現在，民國109年採購規定只要輪胎產地不是在中國大陸，那就不會要求到廠牌，但在民國113年開始就已經完全禁止。這部分會盡速處理。
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