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澎湖花火節陸軍之夜重磅登場 展現國軍守護家園韌性

中央社／ 澎湖縣30日電

澎湖國際海上花火節陸軍之夜」，配合陸軍建軍80週年慶，今晚在觀音亭園區重磅登場，現場人潮湧現，旗海飄揚，場面熱烈。

國防部陸軍司令部推出「陸軍之夜」，陸軍司令呂坤修上將、政戰主任樓偉傑中將在澎防部指揮官陳俊源中將、澎湖副縣長林皆興與議長陳毓仁陪同下，與滿場軍民一起見證「陸軍之夜」熱血。

呂坤修表示，軍旅生涯中，2度在澎湖服務，與澎湖有著深厚緣份與情感，今年是陸軍建軍80週年，特別與澎湖縣政府合作，在澎湖海上花火節首度推出「陸軍之夜」，才能再度回到最美麗海灣，感謝支持陸軍、支持國防，一起守護台澎自由與安全。

澎湖國際海上花火節「陸軍之夜」，今晚由陸軍鎮疆音樂晚會率先登場，陸軍軍樂隊、儀隊、兩棲蛙人操演、南方二重唱等，現場搭配國軍建軍與多起戰役影片下，演出多首經典歌曲演唱，現場旗海飄飄、人氣沸騰，展現國軍平時精實訓練成果與守護國家精神，壓軸700台無人機燈光秀及600秒海上煙火展演，為陸軍之夜留下難忘夏夜。

澎湖 花火節 陸軍

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