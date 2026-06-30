批總統藉三軍畢典灌輸新兩國論 國民黨：別把國軍當意識形態政黨工具

賴清德總統今出席三軍聯合畢業典禮，再提「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，國民黨文傳會主委陳以信批評，三軍聯合畢業典禮是勉勵軍校畢業生肩負保家衛國使命的重要場合，不應淪為總統宣揚「新兩國論」意識形態，進行政治動員的舞台。

陳以信指出，賴總統近來屢次利用國家重要典禮重複宣示其「新兩國論」主張，如今更將這套政治論述帶進三軍聯合畢業典禮，令人憂心執政者正試圖將特定政黨意識形態包裝成國軍教育內容，模糊軍隊國家化與對憲法的忠誠義務。

陳以信表示，國軍效忠的是中華民國與中華民國憲法，保衛的是全體國人，而不是任何政黨或特定政治路線。而國軍的核心價值應建立在忠誠、榮譽、紀律與專業，而非成為執政者推動特定政黨意識形態的工具。

陳以信表示，賴總統一再鼓吹「新兩國論」，正是近年台海現狀遭到破壞的重要原因。國民黨主張，維持台海現狀的關鍵，在於遵循中華民國憲法與既有制度架構，維持兩岸穩定互動，避免片面改變現狀。如今賴總統卻持續透過各種官方場合推動「新兩國論」，不僅加深兩岸對立，也提高區域緊張與衝突風險，與國際社會一再呼籲維持台海和平穩定的期待背道而馳。

陳以信指出，賴總統還要求畢業同學建立清楚「敵我意識」，但近期共諜案已滲透至總統府、外交部及民進黨核心，竟然「敵人就在本能寺」，顯示國安體系出現極大漏洞。他質疑案件發生至今，賴總統身兼民進黨主席卻未對社會道歉，也未見相關國安官員或黨內高層負責下台，證明賴總統本人就「敵我意識不清」，又何能反過來要求國軍加強敵我意識呢？