役男體位標準修正草案 青團指4項有疑慮籲暫緩

國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，引起社會討論。多個青年團體今天聯合發布聲明指出，體重過輕、肺功能障礙、糖尿病、脊椎側彎等4項有疑慮，應暫緩發布。

青年思潮、役起發聲、台灣青年民主協會、捍衛全台學權行動、台灣公衛學生聯合會等青年團體今天共同發布聲明指出，國防部和內政部會商的「體位區分標準修正草案」，歷經團體和醫學會討論，在4個項次仍有強烈疑慮。

其中「體重過輕」部分，青年團體指出，草案原規劃無論多瘦都要服替代役，經討論後擬恢復下限，即BMI（身體質量指數）低於14免役。但BMI14到15間的役男，適不適合服替代役仍有疑問，包含站夜哨、3000公尺鑑測，以及大通鋪易群聚感染、缺乏有效隔離空間、藥物和快篩，對體重過輕者是嚴峻問題。

國防部規劃「中度肺功能障礙」的氣喘患者將服替代役，青年團體則認為，營區衛生環境、寢具狀況，以及二手菸害管理不佳，都容易誘發氣喘發作，應謹慎研議。

「第二型糖尿病」患者平時則要嚴格管控飲食，青年團體指出，如果納入替代役，營區常見的饅頭、炸雞翅、炸魚排等高醣高油食物，就會變成嚴重問題。除非能委請營養師設計專門菜單或開放外食，否則恐將造成病情惡化。

至於「脊椎側彎大於25度」的民眾無法久坐、久站和搬運重物，需要特殊座椅及床墊控制疼痛，青年團體認為，勤務與設備能不能因應調整，仍都不確定。這些都應是這次修法應先解決的問題，而非修法後才想配套，否則就會成為第一線無法因應、犧牲患者的「惡法」。

青年團體表示，兵役體位的後續配套包含確保替代役B級勤務與分發地區限制、基礎訓練內容與時長調整、衛生與醫療條件優化、各類軟硬體改善等，都須內政部妥善溝通和研議，應避免倉促修法。