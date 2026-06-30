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三軍八校院畢業典禮 瓜地馬拉交換生成嬌點

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
三軍八校院舉行聯合畢業典禮，國防大學理工學院瓜地馬拉籍交換生海莉珊（圖中），以及自美國西點軍校畢業的林翰佑（圖右）成為畢業生中的矚目焦點。記者李人岳／攝影
三軍八校院舉行聯合畢業典禮，國防大學理工學院瓜地馬拉籍交換生海莉珊（圖中），以及自美國西點軍校畢業的林翰佑（圖右）成為畢業生中的矚目焦點。記者李人岳／攝影

三軍八校院今天舉行聯合畢業典禮，今年各校院共計有1516名畢業生，今年自國防大學理工學院畢業的海莉珊是瓜地馬拉籍交換學生，來自拉丁美洲的精緻五官也讓她成為畢業生中的矚目嬌點。她表示，期待用自己的所學提升瓜國的海軍技術。

115年「三軍八校院聯合畢業典禮」今天在北投復興崗舉行，今年包括陸、海、空軍官校、國防大學政戰學院、管理學院、理工學院、國防醫學大學、空軍航空技術學院等8校院，共計1516名畢業生。

陸軍官校正94期的林翰佑今年自美國西點軍校太空科學系畢業，他表示，在西點軍校的4年，讓他學習到要謙虛對待部屬、要以身作則，同時也要用心去帶兵。未來下部隊後，他也會以這三點去努力。

林翰佑說，在西點軍校印象最深刻的，就是每個人都有自己的目標，會為了自己的目標去打拼，對自己軍人的身分也深切體認，都非常努力鍛鍊自己的體能戰技，未來也希望在部隊引進這樣的文化、風氣。

來自瓜地馬拉的海莉珊，今年自國防大學理工學院動力系造船組畢業的，來自拉丁美洲的精緻外貌也讓她成為畢業生之中的矚目嬌點。

海莉珊表示，選擇軍旅生涯是想挑戰自我並且學習領導力，這四年，畢業以後期待回到瓜地馬拉服務，成為優秀的軍官，也希望將台灣所學的先進工程學識，用以協助提升瓜地馬拉軍方的進步成長。

她並提到，在台灣最特別的經驗是，台灣有相當多資源，也提供外籍生很多教育機會、工具、技術及培訓計畫，她期待可用自己所學的海軍技術專業，藉此提升瓜國的海軍技術以及台瓜兩國邦誼。

115年「三軍八校院聯合畢業典禮」在北投復興崗舉行，今年包括陸、海、空軍官校、國防大學政戰學院、管理學院、理工學院、國防醫學大學、空軍航空技術學院等8校院，共計1516名畢業生。記者邱德祥／攝影
115年「三軍八校院聯合畢業典禮」在北投復興崗舉行，今年包括陸、海、空軍官校、國防大學政戰學院、管理學院、理工學院、國防醫學大學、空軍航空技術學院等8校院，共計1516名畢業生。記者邱德祥／攝影

西點軍校 國防大學 瓜地馬拉

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