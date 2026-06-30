影／賴清德總統出席三軍畢典 期勉畢業生忠誠守護國家

三軍八校院聯合畢業典禮今天在北投復興崗舉行，賴清德總統以三軍統帥的身份出席致詞勉勵畢業生並合影留念。

賴清德總統表示看到每位同學，個個都神采奕奕，目光炯炯有神，已經準備好了進入人生的全新旅程，祝福畢業生未來一帆風順，也期勉畢業生忠誠守護國家，繼續在保家衛國的道路上勇敢前行。賴清德總統也感謝在座家長，堅定支持自己的孩子，在軍校接受嚴格的教育、訓練與挑戰，讓他們不斷淬鍊、成長與茁壯，成為守護國家安全、捍衛民主、和平與繁榮的最堅強生力軍。

賴清德總統強調，當前面對中國不斷在東海、台海以及南海，對周邊國家進行軍事恫嚇，亦是企圖以片面改變現狀的各種複合式威脅與挑戰。台灣將持續提升自我防衛能力，並且與民主友好國家緊密合作，肩並肩發揮智慧的力量，達到以實力達到和平的目標。政府一定會做國軍最堅實的後盾，將不斷增加國防投資，經由對外採購、國際合作，以及推動國防產業自主的方式，打造台灣之盾，並且提供國軍更先進的武器裝備，逐步構築智慧化的頂尖國防力量。

賴清德總統也承諾政府會持續提升國軍的待遇和照顧，持續為國軍加薪，並積極推動國軍裝備換新、老舊眷舍改建，來照顧國軍弟兄。在軍人保險與育兒留職停薪津貼方面，也將持續修法、完善制度。讓國軍可以安心職守，家人可以安心生活，無後顧之憂。

115年三軍八院校畢業典禮今天舉行，畢業生互相別上階級章。記者邱德祥／攝影

115年三軍八院校畢業典禮今天舉行，賴清德總統（中）出席和畢業生合影，揮手致意。記者邱德祥／攝影

115年三軍八院校畢業典禮今天舉行，畢業生高興的拋起帽子慶祝。記者邱德祥／攝影

115年三軍八院校畢業典禮今天舉行，畢業生高興的拋起帽子慶祝。記者邱德祥／攝影

115年三軍八院校畢業典禮今天舉行，賴清德總統（中）出席和畢業生合影，今天仍發生掉帽子的場面。記者邱德祥／攝影